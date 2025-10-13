Această ajustare vine după o serie de modificări succesive operate pe parcursul lunii. Vineri, în unele stații Petrom, prețul benzinei fusese redus cu 1 ban pe litru. În Capitală, la începutul săptămânii, prețurile afișate la stațiile Petrom variau între 7,30 lei și 7,36 lei pentru un litru de benzină standard și între 7,54 lei și 7,59 lei pentru un litru de motorină standard, potrivit datelor publicate de peco-online.

La stația Petrom din zona Vitan, prețurile afișate luni, 13 octombrie, erau de 7,34 lei pentru un litru de benzină standard și 7,58 lei pentru un litru de motorină standard. Seria ieftinirilor din octombrie a început la data de 1 octombrie, când Petrom a redus prețurile la ambele tipuri de carburanți cu câte 5 bani pe litru. A urmat o nouă ajustare sâmbătă, 4 octombrie, cu o reducere de 4 bani pe litru atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Pe 6 octombrie, compania a ieftinit din nou benzina standard cu 3 bani pe litru, menținând însă neschimbat prețul motorinei standard. Duminică, 12 octombrie, Petrom a scăzut prețurile ambelor carburanți cu încă 3 bani pe litru, iar luni, 13 octombrie, a urmat o nouă reducere de 4 bani pe litru.

Cumulat, de la începutul lunii octombrie, benzina standard s-a ieftinit cu 20 de bani pe litru, iar motorina standard cu 16 bani pe litru. Aceste ajustări au loc după o perioadă de scumpiri semnificative înregistrate la începutul lunii august.

Pe 1 august 2025, Petrom a majorat prețul benzinei standard cu 42 de bani pe litru și pe cel al motorinei standard cu 40 de bani pe litru, ca urmare a creșterii accizelor cu 10% și a majorării TVA-ului de la 19% la 21%.

În noaptea de vineri, 1 august, imediat după aplicarea noilor taxe, stația Petrom din Vitan afișa un preț de 7,37 lei pentru un litru de benzină standard și 7,81 lei pentru un litru de motorină standard, conform datelor din Monitorul Prețurilor.

Totodată, începutul anului viitor va aduce o nouă rundă de scumpiri. De la 1 ianuarie 2026, accizele urmează să fie majorate din nou, ceea ce va duce la o creștere estimată de 34 de bani pe litru pentru benzină și 30 de bani pe litru pentru motorină.