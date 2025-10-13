Marile platforme americane de retail online elimină milioane de produse chinezești după o anchetă a FCC

Cele mai mari companii americane de comerț electronic au retras milioane de anunțuri pentru echipamente electronice fabricate în China, ca urmare a unei acțiuni de control extinse inițiate de Comisia Federală pentru Comunicații (FCC). Măsura vine pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de riscurile la adresa securității naționale ale Statelor Unite.

Potrivit președintelui FCC, Brendan Carr, citat de agenția Reuters, acțiunea vizează dispozitive produse de companii chineze aflate pe lista neagră a guvernului american sau care nu dețineau autorizațiile legale pentru a fi comercializate pe piața SUA. Printre acestea se numără Huawei, ZTE, Hangzhou Hikvision și Dahua Technology, cunoscute producătoare de echipamente de supraveghere și tehnologii de comunicații.

„Companiile introduc acum noi proceduri pentru a preveni apariția viitoare a produselor interzise, ca urmare a supravegherii exercitate de FCC. Ne vom continua eforturile”, a declarat Carr într-un interviu acordat Reuters.

FCC a emis o nouă notificare de securitate națională, reamintind platformelor de comerț online și comercianților americani lista produselor interzise, cu accent pe echipamentele de supraveghere video.

Oficialii americani susțin că aceste dispozitive ar putea fi folosite de autoritățile chineze „să spioneze cetățeni americani, să perturbe rețelele de comunicații și să amenințe securitatea națională a Statelor Unite”, a explicat Carr.

Agențiile federale americane susțin că unele dintre produsele respective pot include componente care permit transmiterea neautorizată a datelor, reprezentând o vulnerabilitate pentru infrastructura digitală a țării.

Acțiunea FCC face parte dintr-un efort mai amplu al autorităților americane de a limita influența companiilor chineze în domenii strategice.

În ultimii ani, Washingtonul a adoptat o serie de restricții comerciale și sancțiuni împotriva unor firme din sectoare sensibile precum telecomunicațiile, semiconductorii și vehiculele inteligente, invocând riscuri de spionaj și de control tehnologic.

Pe 28 octombrie, FCC urmează să voteze un nou set de reguli care ar putea înăspri restricțiile privind echipamentele de telecomunicații produse de firme considerate amenințări la adresa securității naționale. Noile norme ar putea interzice inclusiv vânzarea unor echipamente deja autorizate, în cazul în care acestea conțin componente provenite de la companii înscrise pe lista „Covered List”.

Această listă include nume importante precum Huawei, ZTE, China Mobile, China Telecom, Hytera Communications, Dahua și China Unicom.

În martie, FCC a confirmat că investighează nouă companii chineze aflate pe lista de risc, iar în septembrie instituția a demarat proceduri pentru revocarea acreditării a șapte laboratoare de testare controlate de statul chinez, suspectate de nerespectarea standardelor de securitate impuse de SUA.

Oficialii americani susțin că aceste măsuri sunt esențiale pentru a împiedica pătrunderea pe piața americană a echipamentelor care ar putea fi utilizate pentru activități de spionaj cibernetic sau sabotaj tehnologic.

Până la acest moment, Ambasada Chinei la Washington nu a transmis niciun comentariu oficial referitor la deciziile FCC.