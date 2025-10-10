Potrivit informațiilor discutate în spațiul public din SUA, Senatul american ar urma să voteze luna aceasta o lege care prevede introducerea unei taxe de 25% pentru toate serviciile realizate în străinătate, dar facturate către clienți din Statele Unite.

„America vrea sa puna o taxa de 25% pe toate serviciile efectuate din strainatate. Un fel de taxa vamala pentru servicii. Acest lucru va lovi puternic in industriile IT si firmele de outsourcing din Romania!”, spune economistul.

Măsura este comparată de economiști cu o „taxă vamală pentru servicii”, fiind menită să descurajeze companiile americane să externalizeze activități către piețe cu costuri mai mici.

Economistul Radu Georgescu atrage atenția, într-o postare recentă, că „în Statele Unite toate firmele discută despre această lege”, iar interesul este uriaș.

„La firmele de contabilitate din US sună telefonul non-stop”, a scris acesta, explicând că mediul de afaceri american încearcă să înțeleagă implicațiile concrete ale unei asemenea taxe.

În România, subiectul nu a fost însă aproape deloc dezbătut.

„În România nimeni nu vorbește despre acest lucru”, subliniază Georgescu, care consideră că lipsa de reacție este îngrijorătoare, având în vedere amploarea potențialului impact asupra economiei locale.

Economistul explică faptul că România are o dependență majoră de contractele de servicii externalizate către clienți din Statele Unite, în special în sectorul IT și al centrelor de suport.

„Probabil 70% din locurile de muncă din clădirile din zona Pipera – Aurel Vlaicu reprezintă servicii externalizate pentru clienți din US”, a scris acesta în analiza sa.

O taxă suplimentară de 25% aplicată acestor servicii ar putea face colaborările mult mai puțin atractive pentru companiile americane, care ar prefera să relocheze activitățile în interiorul SUA sau în alte țări fără un astfel de cost suplimentar. Într-un astfel de scenariu, mii de locuri de muncă din București, Cluj, Iași sau Timișoara ar putea fi puse sub semnul întrebării.

„Dacă o firmă de IT americană care are 3-4 clădiri în zona Aurel Vlaicu închide clădirile și pleacă din România, industria IT din România face implozie”, avertizează Radu Georgescu.

În opinia sa, o asemenea măsură ar declanșa un efect de domino, afectând nu doar sectorul IT, ci și alte domenii care depind de acesta – de la imobiliare și servicii conexe până la consumul urban.

Pe lângă Capitală, economistul subliniază că și celelalte mari orașe universitare din țară – Cluj-Napoca, Timișoara și Iași – ar putea fi lovite de aceeași tendință. În aceste centre s-au dezvoltat în ultimii ani adevărate „mini Silicon Valley”, susținute în mare parte de companii care lucrează pentru clienți americani.

O eventuală reducere a comenzilor externe ar însemna o scădere abruptă a veniturilor și o potențială reorientare a industriei.

„Vor fi impactate și ‘Silicon Valley’ din Cluj, firmele de outsourcing din Timișoara, Iași”, menționează Georgescu.

El adaugă că marea problemă nu este doar pierderea contractelor, ci și efectul de lungă durată asupra competitivității economiei românești.

Specialiștii din domeniu avertizează că România ar putea deveni mai puțin atractivă pentru investițiile străine directe, în special dacă alte piețe europene reușesc să compenseze impactul prin politici fiscale mai favorabile. În acest context, lipsa unei reacții rapide la nivel guvernamental ar putea amplifica vulnerabilitățile.

Interesant este că, potrivit aceleiași analize, România a votat recent o lege cu o filosofie asemănătoare, deși scopul declarat a fost diferit.

„Știi ce este haios? România a votat aceeași lege luna trecută”, notează Radu Georgescu, referindu-se la modificarea legislației privind deductibilitatea cheltuielilor intragrup.

Această schimbare limitează posibilitatea companiilor de a deduce anumite cheltuieli realizate între firme din același grup multinațional. Executivul a prezentat măsura ca pe o strategie fiscală menită să împiedice mutarea profiturilor către alte jurisdicții, însă, potrivit economistului, efectele reale ar putea fi similare cu cele ale noii taxe propuse în SUA.

„Guvernul prezenta această lege ca o super strategie economică contra multinaționalelor. Dar de abia acum vine uraganul”, a scris Georgescu, subliniind că măsura americană ar putea amplifica și mai mult efectele asupra economiei românești.

La nivel internațional, inițiativa americană face parte dintr-un val mai amplu de politici protecționiste, prin care marile economii încearcă să readucă pe teritoriul propriu activități considerate strategice. Pentru țări ca România, care și-au construit o parte semnificativă a economiei pe servicii externalizate, o asemenea schimbare ar putea avea consecințe structurale.

Economiștii consideră că autoritățile române ar trebui să analizeze atent scenariile posibile și să elaboreze măsuri de sprijin pentru sectoarele expuse.