Chiar dacă economia mondială a demonstrat o capacitate surprinzătoare de adaptare la turbulențe considerabile, precum tarifele impuse de administrația lui Donald Trump, Kristalina Georgieva, directoarea generală a Fondului Monetar Internațional, avertizează că această stabilitate ar putea fi temporară. Rezistența actuală nu garantează protecție pe termen lung.

Kristalina Georgieva a transmis, într-un discurs susținut miercuri la Milken Institute, că trebuie să fim pregătiți, subliniind că incertitudinea a devenit o realitate permanentă, potrivit relatării AP.

Observațiile sale au fost făcute într-un moment în care aurul a atins un nivel record de 4.000 de dolari pe uncie, influențat de slăbirea dolarului și de tensiunile geopolitice, în preajma reuniunilor anuale ale FMI și Băncii Mondiale care urmează să aibă loc săptămâna viitoare la Washington.

În cadrul întâlnirilor liderilor financiari și ai băncilor centrale din întreaga lume, tarifele comerciale implementate de administrația Trump vor reprezenta unul dintre principalele puncte de dezbatere.

Previziunile pentru economia globală indică o creștere de aproximativ 3% în 2025, iar Georgieva atrage atenția că această evoluție a fost posibilă datorită intervențiilor ferme în politici economice, capacității de adaptare a sectorului privat și impactului mai redus al tarifelor decât se estimase la început.

Georgieva avertizează însă că economia mondială nu a fost pusă încă la încercarea limitelor sale reale.

„Privim doar la cererea uriașă de aur la nivel mondial și vedem semne îngrijorătoare”, a afirmat ea.

Georgieva a precizat că impactul complet al tarifelor impuse de administrația Trump urmează să se manifeste treptat, menționând că, în SUA, presiunea asupra marjelor ar putea conduce la creșteri de prețuri, cu efecte asupra inflației, politicii monetare și ritmului de creștere economică.

În ceea ce privește Statele Unite, Georgieva a sugerat ca autoritățile să gestioneze mai eficient datoria federală și să promoveze obiceiuri de economisire în rândul populației.

Nivelul datoriei federale a urcat de la 380 de miliarde de dolari în 1925 la 37,64 trilioane de dolari în 2025, iar conform estimărilor Biroului Congresului pentru Buget, planul fiscal și de cheltuieli recent adoptat de administrația Trump ar putea genera un plus de 3,4 trilioane de dolari până în 2034.

Fondul Monetar Internațional, care reunește 191 de țări membre, urmărește să sprijine dezvoltarea economică la nivel global, să mențină stabilitatea financiară și să contribuie la diminuarea sărăciei.