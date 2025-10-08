Dan Motreanu a anunțat, pe Facebook, că Parlamentul European a aprobat propunerile sale și ale PPE privind simplificarea Politicii Agricole Comune și că, în calitate de responsabil al grupului pe acest dosar, s-a asigurat că agricultorii români vor avea proceduri mai simple și sprijin financiar mai mare pentru dezvoltarea fermelor. El a precizat că acest succes reprezintă atingerea obiectivelor grupului PPE în susținerea fermierilor.

Motreanu a explicat că plata forfetară anuală pentru micii fermieri va crește la 5.000 de euro, față de 1.250 de euro în prezent, și că se va efectua un singur control anual la fața locului pentru fiecare exploatație. De asemenea, sprijinul pentru micii fermieri va crește de la 50.000 la 75.000 de euro pentru a spori competitivitatea fermelor.

”Plata forfetară anuală pentru micii fermieri va ajunge la 5.000 de euro, dublu față de propunerea Comisiei Europene. În prezent, suma este de 1.250 de euro”, spune acesta.

El a menționat că au fost eliminate anumite plăți directe care ar fi redus bugetul subvențiilor existente și că, împreună cu colegul său Daniel Buda, a propus ca subvențiile PAC să nu fie impozitate sau taxate, amendament care a fost adoptat. Totodată, se va menține condiționalitatea socială pentru protecția lucrătorilor sezonieri.

Motreanu a spus că se va acorda mai multă flexibilitate în respectarea standardelor GAEC, unitățile agricole certificate ecologic sau aflate în proces de certificare și cele situate în situri Natura 2000 fiind considerate conforme automat. De asemenea, va crește numărul fermierilor eligibili pentru contribuțiile financiare naționale la schemele de asigurare sau fondurile mutuale, reducându-se pragul de pierdere medie anuală de la 20% la 15%.

”Se acordă mai multă flexibilitate în ceea ce privește îndeplinirea standardelor GAEC. Unitățile agricole certificate ecologic sau în curs de certificare sunt considerate a respecta automat majoritatea acestor cerințe, la fel și unitățile situate în situri Natura 2000”, continuă Dan Motreanu pe Facebook.

În final, el a precizat că fermierii vor putea fi despăgubiți printr-un nou tip de plăți de criză din Pilonul II, în caz de dezastre naturale, fenomene climatice nefavorabile, epidemii de boli ale animalelor sau evenimente catastrofale.

Daniel Buda a transmis că Parlamentul European a adoptat amendamentul pe care l-a propus, care permite fermierilor să achiziționeze animale și material genetic de înaltă calitate prin Pilonul II al Politicii Agricole Comune, destinat dezvoltării rurale.

El a precizat că măsura a fost susținută și de România în Consiliu și că răspunde unei nevoi reale a fermierilor din sectorul zootehnic, exprimându-și recunoștința față de colegii europarlamentari, în special cei români, pentru sprijinul acordat.