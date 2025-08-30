Modificările sunt prevăzute în proiectul de Ordin al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pentru completarea OMADR 393/2023, aplicabile începând cu anul de cerere 2023.

Standardul GAEC 7 prevede aplicarea rotației culturilor pe terenul arabil cel puțin o dată pe an, la nivel de parcelă agricolă. Excepțiile permit ca aceeași specie să fie cultivată pe maximum 50% din suprafața arabilă a exploatației:

pentru cel mult 3 ani consecutivi, cu obligația înființării unei culturi secundare diferite;

pentru cel mult 2 ani pe suprafețele recoltate toamna târziu (după 1 noiembrie);

pentru cel mult 2 ani din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, când cultura secundară nu poate fi plantată.

Suprafețele folosite pentru culturi multianuale, ierburi, pârloagă, sere, solarii, culturi sub apă, loturi semincere și suprafețe certificate ecologic sunt considerate conforme cu rotația culturilor.

Respectarea GAEC 7 poate fi realizată și prin diversificarea culturilor:

ferme între 10 și 30 ha: cel puțin două culturi diferite, cultura preponderentă să nu depășească 75% din teren;

ferme peste 30 ha: cel puțin trei culturi diferite, cultura preponderentă să nu depășească 75% și principalele două să nu depășească 95% din teren.

La anexa nr. 1 a Ordinului privind sancțiunile APIA, tabelul nr.7 stabilește gravitatea nerespectării GAEC 7, potrivit revista-ferma.ro:

mică: afectează sub 40% din 50% din suprafața totală arabilă;

medie: afectează 40–80% din 50% din suprafața totală arabilă;

mare: afectează 80–100% din 50% din suprafața totală arabilă.

Pentru a se asigura că standardele GAEC 7 sunt respectate, inspectorii verifică diversificarea culturilor. Dacă aceasta nu este respectată, se verifică rotația anuală a culturilor pe parcelă. În cazul în care standardul nu este respectat nici prin rotație, se aplică sancțiunea calculată pe baza suprafețelor neconforme.

Cazurile de nerespectare sunt următoarele:

Aceeași specie cultivată pe peste 50% din suprafața arabilă a exploatației;

Aceeași specie cultivată pe cel mult 50% din suprafață, fără respectarea cerinței de înființare a unei culturi secundare diferite;

Aceeași specie cultivată pe cel mult 50% din suprafață, fără respectarea perioadei maxime de 2 ani consecutivi fără cultură secundară.

Suprafața neconformă se raportează la 50% din suprafața totală arabilă a exploatației și se exprimă procentual, iar gravitatea se evaluează gradual, în funcție de suprafața afectată, arată informațiile publicate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).