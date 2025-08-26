Printre cele mai afectate zone se numără orașul Plevna, cu 110.000 de locuitori, unde apa curentă este disponibilă doar două ore și jumătate pe zi, între 19:00 și 21:30.

Rețeaua locală de alimentare, veche de peste 40 de ani, a ajuns într-o stare avansată de degradare, pierzând mai mult de jumătate din volumul de apă distribuit. Lipsa unor surse alternative și inexistența unor conexiuni de rezervă accentuează criza.

Nemulțumirea oamenilor a dus la proteste masive la Plevna, ceea ce a determinat autoritățile să promită măsuri imediate. Ministrul Dezvoltării Regionale, Ivan Ivanov, a anunțat începerea lucrărilor de reabilitare a rețelei de apă, menționând că problemele sunt amplificate de lipsa resurselor subterane, mai ales în zonele rurale, unde aprovizionarea depinde de râurile din apropiere.

În urma unei ședințe de urgență a Parlamentului, a fost decisă constituirea unui consiliu național de experți, care urmează să prezinte soluții pe termen scurt și lung în cel mult două săptămâni.

Oficialii recunosc că infrastructura este principalul vinovat pentru situația actuală. În unele orașe, peste 60% din apa destinată consumului gospodăriilor nu ajunge la populație, pierderile fiind chiar mai mari în anumite zone.

Problemele afectează nu doar comunitățile urbane, ci și agricultura. Fermierii avertizează că lipsa apei compromite culturile și pune în pericol producția.

Între 2007 și 2020, Bulgaria a investit aproape 1,84 miliarde de euro în modernizarea rețelelor de alimentare și canalizare, iar între 2022 și 2024 au fost alocate încă 42,9 milioane de euro pentru proiecte locale.

În pofida acestor fonduri, rețeaua rămâne în mare parte învechită și ineficientă. Suspiciunile de fraudă complică și mai mult situația. În august 2024, Parchetul European a anunțat o anchetă legată de un proiect de 2,6 milioane de euro, finanțat din fonduri europene, pentru reabilitarea unei rețele de apă, dar investigația nu a fost finalizată.

Aceasta nu este prima dată când Bulgaria se confruntă cu o criză a apei. În 2019 și 2020, orașul industrial Pernik a rămas aproape fără apă din cauza secării barajului Studena. Atunci, scandalul a dus la arestarea ministrului Mediului, Neno Dimov, primul oficial de rang înalt reținut după căderea comunismului, procesul său fiind încă în desfășurare.

Pernik se află din nou printre localitățile afectate, cu restricții la apă încă din luna mai a acestui an. În paralel, problemele de poluare a resurselor au fost adesea trecute cu vederea, un exemplu fiind lacul Varna, contaminat repetat cu ape uzate, fără ca autoritățile să intervină la timp.