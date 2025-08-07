Deși tarifele de bază pentru aceste servicii rămân la nivelul anterior, modificarea adusă de Legea nr. 141/2025 presupune o creștere a TVA-ului de la 9% la 11%, ceea ce se va reflecta în prețul final din factură.

Noile tarife aplicate populației sunt următoarele: pentru apa potabilă, prețul fără TVA este de 6,90 lei pe metru cub, iar cu TVA inclus, costul ajunge la 7,66 lei/mc. În ceea ce privește serviciul de canalizare – epurare, tariful fără TVA este de 5,20 lei/mc, iar prețul final, cu TVA de 11%, este de 5,77 lei/mc, conform informațiilor publicate de Turnul Sfatului.

Anterior, cu o cotă de TVA de 9%, prețul final pentru apă era de 7,52 lei/mc, iar pentru canalizare – epurare, de 5,67 lei/mc. Diferența se datorează exclusiv majorării TVA-ului, stabilit prin legislație națională, fără intervenția furnizorului local.

„Important: Tarifele de bază rămân cele anunțate. Doar TVA-ul, stabilit prin lege, este diferit de luna aceasta. Conform Legii nr. 141/2025, din august, se aplică o nouă cotă de TVA pentru serviciile de apă potabilă și canalizare. Astfel: TVA-ul crește de la 9% la 11%, ceea ce înseamnă că tarifele finale vor fi: 1. Apă potabilă pentru populație Preț fără TVA: 6,90 lei

Preț final cu TVA inclus: 6,90 + 0,759 = 7,66 lei/mc 2. Canalizare – epurare pentru populație Preț fără TVA: 5,20 lei

Preț final cu TVA inclus: 5,20 + 0,572 = 5,77 lei/mc Pentru agenții economici grupa I și grupa II, tarifele sunt de 5,88 lei/mc, respectiv 5,97 lei /mc. Rezumat noile tarife (TVA 11% inclus): Apă potabilă: 7,66 lei/mc

Canalizare – epurare: 5,77 lei/mc pentru populație”, arată mesajul publicat de companie pe Facebook.

Pentru agenții economici, noile tarife sunt de asemenea clar stabilite: pentru grupa I, prețul este de 5,88 lei/mc, iar pentru grupa II, tariful ajunge la 5,97 lei/mc.

Apă Canal a transmis aceste modificări în mod transparent, subliniind că ajustările de pe factură nu reflectă o majorare a tarifelor de bază, ci aplicarea noii cote de TVA prevăzute de lege. Compania menționează că oferă suport celor care au întrebări sau solicită clarificări, atât online, cât și în punctele de relații cu clienții.

„Comunicăm această schimbare transparent, ca să știi exact de unde vine diferența din factură. Pentru întrebări sau clarificări, rămânem aproape – online și la sediile noastre”, au transmis reprezentanții Apă Canal pe Pagina de Facebook

Astfel, începând cu luna august, consumatorii casnici din Sibiu vor plăti facturi puțin mai mari pentru apă și canalizare, diferența fiind generată exclusiv de creșterea TVA de la 9% la 11%, conform noii legislații în vigoare.