Dintre țările membre ale Uniunii Europene, doar Estonia a consemnat o creștere a chiriilor de peste 5%. În apropierea României, alte trei state – Ungaria, Slovacia și Croația – au înregistrat majorări ce au depășit pragul de 4%. În comparație, Grecia a avut o creștere de aproximativ 3,56%, iar Bulgaria a raportat un avans puțin peste 3%.

La celălalt capăt al clasamentului, marile economii europene au avut evoluții sub media generală. În Spania, chiriile au urcat cu 2,27%, în Germania cu 2,01%, în Italia cu 1,79%, iar în Franța cu doar 0,86%. Nicio țară din Europa nu a anunțat scăderi ale chiriilor, însă Cipru (0,48%) și Elveția (0,2%) au avut creșteri foarte reduse, sub pragul de 1%, asemenea Franței.

Potrivit datelor Eurostat, aceste evoluții nu sunt neașteptate. România, de exemplu, este cunoscută pentru locuințele relativ accesibile în raport cu veniturile, ceea ce determină o dinamică mai rapidă a prețurilor comparativ cu statele mai dezvoltate din vestul Europei. Totodată, în estul continentului, creșterile procentuale sunt mai vizibile, chiar dacă valorile absolute rămân moderate.

Pe de altă parte, în țările vest-europene, nivelul chiriilor este deja foarte ridicat, ceea ce limitează ritmul de creștere. Din cauza acestor prețuri deja mari, orice majorare suplimentară devine greu de suportat pentru o parte considerabilă a populației.

În iulie 2025, piața chiriilor din marile orașe ale României a rămas relativ stabilă în comparație cu luna precedentă. Totuși, raportat la aceeași perioadă a anului trecut, se observă o creștere medie de aproximativ 5% pentru locuințele cu una până la patru camere. Bucureștiul continuă să aibă cele mai mari prețuri, în special în Sectoarele 1 și 2, unde chiriile medii ajung la 750 euro, respectiv 675 euro. La polul opus, cele mai accesibile chirii se găsesc în Arad (360 euro) și Timișoara (420 euro), conform datelor colectate de platforma imobiliară Storia, parte din OLX.

Potrivit Monicăi Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe la OLX Group, interesul pentru închirierea de apartamente a crescut considerabil în iulie – cu 27% mai multe contactări față de luna anterioară. Această tendință este corelată cu sezonul în care cererea de chirii se intensifică, mai ales la începutul lunii august. De asemenea, noile modificări fiscale, în special cele legate de TVA-ul pentru locuințele noi, determină mulți potențiali cumpărători să opteze temporar pentru închiriere, în loc să facă o achiziție.

București – evoluția chiriilor în iulie 2025

În Capitală, valorile chiriilor s-au menținut constante față de luna anterioară, dar diferențele anuale sunt semnificative. Spre exemplu, apartamentele cu trei camere din Sectorul 2 au înregistrat o creștere de 19%, de la 750 la 895 euro. În cazul garsonierelor, cele mai mari creșteri anuale – 14% – s-au observat în Sectoarele 3 și 6.

Ca de obicei, prețurile variază în funcție de sector și tipul locuinței. Garsonierele cele mai scumpe sunt în Sectorul 1 (450 euro), urmate de Sectorul 6 (400 euro). Cele mai ieftine se găsesc în Sectorul 5 (350 euro) și Sectorul 2 (360 euro).

Pentru apartamentele cu două camere, cele mai ridicate chirii medii sunt în Sectorul 1 (670 euro), Sectorul 2 (620 euro) și Sectorul 5 (593 euro). Sectorul 4 rămâne cel mai accesibil pentru această categorie, cu o medie de 500 euro.

La trei camere, Sectorul 1 rămâne lider, cu o chirie medie de 1.100 euro – în scădere cu 8% față de luna trecută – urmat de Sectorul 2 (895 euro). În celelalte sectoare, chiriile sunt mai reduse, cu cele mai mici valori în Sectoarele 4 și 6 (600 euro).

Cum au evoluat chiriile în principalele orașe din România

Pe ansamblu, iulie 2025 a adus o creștere moderată a chiriilor, mai ales pentru locuințele cu două și trei camere. Cele mai notabile scumpiri s-au înregistrat la garsonierele din Timișoara (+14%) și Oradea (+12%). Cluj-Napoca rămâne în topul orașelor cu cele mai ridicate chirii, în timp ce orașe ca Brașov și Sibiu au înregistrat schimbări minore, iar în Constanța s-au observat ușoare scăderi la garsoniere.

Cluj-Napoca

Orașul se menține în fruntea clasamentului național în ceea ce privește chiriile. Prețul garsonierelor a rămas constant (400 euro), iar locuințele cu două camere s-au scumpit cu 5% (599 euro). Pentru trei camere, chiria medie a crescut tot cu 5%, ajungând la 730 euro.

Iași

Garsonierele au ajuns la 350 euro (+9% față de 2024). Locuințele cu trei camere au crescut la 550 euro (+10%), în timp ce cele cu două camere au rămas la 450 euro.

Brașov

Prețul pentru două camere s-a menținut la 500 euro. Garsonierele au înregistrat o creștere ușoară de 3% (360 euro), iar locuințele cu trei camere au crescut la 650 euro (+8%).

Constanța

Prețurile la garsoniere au scăzut cu 9%, ajungând la 300 euro. Apartamentele cu două camere au rămas la 500 euro, iar cele cu trei camere au crescut cu 2%, până la 700 euro.

Timișoara

Garsonierele s-au scumpit cu 14%, ajungând la 291 euro. Chiriile pentru două camere au crescut cu 7% (430 euro), iar pentru trei camere cu 1%, ajungând la 500 euro.

Sibiu

Valoarea chiriilor a rămas neschimbată pentru garsoniere (300 euro) și apartamente cu două camere (400 euro). La trei camere, s-a înregistrat o scădere de 4%, până la 500 euro.

Oradea

Garsonierele au urcat cu 12%, ajungând la 270 euro. Chiriile pentru două camere au stagnat (400 euro), iar cele pentru trei camere au crescut cu 3%, ajungând la 500 euro.

Craiova

Garsonierele au rămas la 300 euro, iar apartamentele cu două camere au crescut cu 1%, până la 400 euro. Pentru trei camere, creșterea a fost de 10%, ajungând la 550 euro.

Arad

Garsonierele s-au ieftinit cu 5%, ajungând la 215 euro. Locuințele cu două camere au crescut cu 6% (370 euro), iar cele cu trei camere s-au ieftinit cu 16%, ajungând la 430 euro.