Peste două mii de prahoveni stabiliți în străinătate își încasează pensiile direct în conturile bancare declarate la Casa de Pensii Prahova, indiferent de țara în care locuiesc.

Pensionarii prahoveni stabiliți în străinătate trebuie să transmită, din proprie inițiativă, Certificatul de viață către Casa Județeană de Pensii Prahova; neîndeplinirea acestei obligații poate duce la suspendarea plății pensiei.

Casa Județeană de Pensii Prahova a precizat că peste 2.000 de pensii și alte drepturi de asigurări sociale sunt exportate în străinătate prin instituția lor. Începând cu luna august 2008, pensionarii prahoveni stabiliți în străinătate își pot încasa pensia în contul bancar declarat la Casa Județeană de Pensii, indiferent de statul în care își au domiciliul sau șederea obișnuită.

Totodată, aderarea României la Uniunea Europeană a impus eliminarea clauzelor referitoare la reședință în cazul beneficiarilor sistemului public de pensii stabiliți pe teritoriul statelor membre ale UE și, ulterior, ale Spațiului Economic European.

În consecință, conform legislației comunitare în vigoare, persoanele care au dreptul la pensii și la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislației române, pot beneficia de aceste prestații chiar dacă locul lor de ședere obișnuită se află într-un alt stat membru al UE.

Legea a permis ca pensiile și celelalte drepturi din sistemul public să fie achitate și persoanelor care locuiesc în afara Uniunii Europene.

Casa Județeană de Pensii Prahova asigură plata a 2.035 de pensii și alte drepturi de asigurări sociale către beneficiari stabiliți în străinătate, în țări precum Spania, Germania, Canada, SUA, Austria, Regatul Unit, Australia, Mexic, Elveția, Cehia și altele.

Casa Județeană de Pensii Prahova a informat că, potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, pensionarii care locuiesc în străinătate au obligația de a transmite, din proprie inițiativă, Certificatul de Viață de două ori pe an, respectiv până la 31 martie și 30 septembrie. Documentul trebuie să fie semnat în fața unei autorități legale din statul în care aceștia își au domiciliul sau șederea permanentă.

Obligația beneficiarului nerezident este să semneze partea A a Certificatului de Viață în fața unei autorități legale din statul în care își are reședința sau domiciliul, după caz. Această autoritate poate fi: o instituție de pensii, o autoritate administrativă locală, un notar public, un oficiu consular al României sau un birou al unuia dintre partenerii cu care CNPP a încheiat protocoale de colaborare, precum Institutul Național de Asistență Socială (INAS) din Italia, Institutul Național Confederal de Asistență (INCA) din Italia sau Institutul de Tutelă și Asistență a Muncitorilor (ITAL-UL) din Italia.