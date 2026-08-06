Concursul Internațional „George Enescu” 2026 aduce aproape o lună de evenimente cu acces gratuit. Bucureștiul devine un spațiu deschis al muzicii între 23 august și 19 septembrie

Ediția aniversară a Concursului Internațional „George Enescu” 2026, desfășurată sub tema „În căutarea excelenței”, va transforma Bucureștiul într-un spațiu dedicat muzicii clasice, educației artistice și dialogului dintre generații. Între 23 august și 19 septembrie 2026, publicul va avea acces gratuit la o amplă serie de evenimente, inclusiv masterclass-uri susținute de Cristian Măcelaru, repetiții cu public, sesiuni de compoziție contemporană și toate etapele preliminare ale competiției.

Organizatorii subliniază că acest program oferă acces direct la procesul prin care se formează performanța artistică, nu doar la rezultatul final. Evenimentele vor avea loc la Sala Radio, Ateneul Român și Universitatea Națională de Muzică din București și vor permite spectatorilor să urmărească fiecare etapă a devenirii unui artist, de la primele repetiții și dialogurile dintre profesori și studenți până la emoția competiției.

Programul gratuit este descris drept unul dintre cele mai ample din istoria recentă a Concursului Enescu și reflectă una dintre misiunile fundamentale ale competiției, aceea de a apropia publicul de muzica clasică și de procesul artistic din spatele marilor performanțe. Timp de aproape o lună, Bucureștiul va deveni un spațiu deschis al dialogului dintre artiști consacrați, tineri muzicieni și public.

Primele evenimente gratuite încep pe 24 august, când Cristian Măcelaru, directorul artistic al Concursului Internațional „George Enescu” și unul dintre cei mai apreciați dirijori ai lumii, inaugurează Masterclass-ul internațional de dirijat.

Programul se desfășoară între 24 și 28 august la Sala Radio și reunește șase tineri dirijori selectați și Orchestra Română de Tineret, ansamblu recunoscut pentru performanțele sale pe marile scene europene. Publicul va putea urmări atât repetițiile orchestrei, cât și sesiunile de lucru conduse de Cristian Măcelaru, având ocazia să observe modul în care un dirijor construiește o interpretare, modelează sunetul orchestrei și transformă o partitură într-o experiență artistică.

Organizatorii arată că puține festivaluri și concursuri internaționale oferă acces la un asemenea proces creativ, iar apropierea dintre artiști și public reprezintă una dintre direcțiile dezvoltate constant de Concursul Enescu.

În paralel, între 24 și 26 august, Universitatea Națională de Muzică din București găzduiește Masterclass-ul internațional de Compoziție, organizat cu participarea Ansamblului Couleurs, unul dintre cele mai apreciate ansambluri europene specializate în muzică contemporană.

Participanții vor lucra direct cu interpreții ansamblului și vor beneficia de îndrumarea compozitorilor Zygmunt Krauze, Sarah Kirkland Snider și Steven Mackey. Publicul va putea urmări procesul prin care o lucrare muzicală este analizată, rafinată și transpusă în interpretare scenică. Organizatorii consideră că dialogul dintre creație și interpretare reprezintă una dintre componentele esențiale ale Concursului Enescu, competiția fiind una dintre puținele din lume care acordă un loc atât de important compoziției contemporane.

Între 26 și 28 august, la Sala Mică a Ateneului Român, Cristian Măcelaru va susține și Masterclass-ul de interpretare instrumentală și aprofundare în studiul muzicii, dedicat tinerilor instrumentiști selectați în programul educațional al concursului.

Aceste întâlniri sunt concepute ca dialoguri despre muzică, stil, expresivitate și responsabilitatea interpretului față de partitură, oferind spectatorilor posibilitatea de a înțelege mecanismele din spatele unei interpretări de înalt nivel.

După încheierea masterclass-urilor, publicul este invitat să urmărească gratuit și primele etape ale Concursului Internațional George Enescu. În Sala George Enescu a Universității Naționale de Muzică din București vor evolua concurenții secțiunilor Violoncel în perioada 29 august – 3 septembrie, Vioară între 4 și 9 septembrie și Pian între 10 și 15 septembrie.

Aceste etape sunt prezentate ca unele dintre cele mai interesante momente ale competiției, deoarece publicul poate descoperi artiști aflați la începutul unor cariere internaționale remarcabile și poate urmări evoluția lor până în semifinale și finale.

Istoria Concursului Enescu arată că numeroși laureați care astăzi concertează pe cele mai prestigioase scene ale lumii au fost văzuți pentru prima dată de publicul bucureștean chiar în etapele preliminare ale competiției.

O dimensiune aparte a ediției din acest an este reprezentată de prima parte a semifinalelor, desfășurate la Ateneul Român, cu acces gratuit.

Publicul va putea participa la prima parte a semifinalelor după următorul program: pe 5 septembrie va avea loc semifinala secțiunii Violoncel, pe 11 septembrie semifinala secțiunii Vioară, iar pe 17 septembrie semifinala secțiunii Pian.

În fiecare dintre aceste zile, începând cu ora 10:00, concurenții vor interpreta lucrări de George Enescu, competiția urmărind nu doar descoperirea și promovarea noilor generații de artiști, ci și integrarea creației lui George Enescu în repertoriul marilor interpreți ai lumii.

Evenimentele cu acces gratuit completează programul concertelor și al etapelor finale și oferă publicului o perspectivă rară asupra universului muzicii clasice. Concursul Enescu propune o experiență participativă în care spectatorii asistă la repetiții, urmăresc dialogul dintre profesori și tinerii muzicieni, descoperă modul în care se construiește o interpretare și înțeleg exigența din spatele performanței. Organizatorii prezintă programul ca pe o invitație adresată nu doar melomanilor, ci tuturor celor care doresc să înțeleagă cum se formează excelența artistică și să descopere, înainte ca acești tineri muzicieni să ajungă pe marile scene ale lumii, artiștii care vor defini viitorul muzicii clasice.