Violonistul Bogdan Bișoc, membru fondator al Cvartetului „Ad Libitum” al Filarmonicii „Moldova” din Iași, s-a stins din viață duminică, 8 februarie, vestea provocând un val de emoție în rândul comunității muzicale din România.

Filarmonica ieșeană a transmis pe Facebook un mesaj de condoleanțe familiei, subliniind pierderea majoră suferită de lumea artistică și culturală.

Reprezentanții instituției au arătat că dispariția lui Bogdan Bișoc lasă un gol profund, atât profesional, cât și uman.

Potrivit Filarmonicii din Iași, muzicianul a fost o personalitate de o rară sensibilitate, un instrumentist de excepție și un om care și-a dedicat viața muzicii de cameră, contribuind decisiv la afirmarea Cvartetului „Ad Libitum” pe marile scene internaționale.

Instituția a subliniat că, prin activitatea sa, Bogdan Bișoc a dus mai departe prestigiul școlii ieșene de muzică și a lăsat în urmă o moștenire culturală de neprețuit.

Filarmonica a mai transmis că artistul nu a fost doar un muzician desăvârșit, ci și un soț și tată devotat, un model pentru colegii săi, care rămân marcați de durerea pierderii.

Conducerea și întreg colectivul instituției au exprimat condoleanțe sincere familiei îndoliate și au arătat că memoria lui Bogdan Bișoc va fi păstrată vie prin fiecare concert și prin spiritul excelenței pe care acesta l-a promovat constant.

„Cu profundă durere în suflet, ne luăm rămas-bun de la cel care a fost BOGDAN BIȘOC, membru fondator al Cvartetului „Ad Libitum” al Filarmonicii MOLDOVA din Iași. Bogdan a fost un muzician de o rară sensibilitate, un violist de excepție, cât și un prieten drag, a cărui pasiune pentru muzica de cameră a inspirat generații întregi de artiști. Prin munca sa alături de Cvartetul „Ad Libitum”, a purtat renumele școlii ieșene de muzică pe cele mai mari scene ale lumii, lăsând în urmă o moștenire culturală de neprețuit. Lumea muzicală este astăzi mai săracă. Îi vom păstra vie memoria prin fiecare notă și fiecare acord care va mai răsuna în spiritul excelenței pe care el a promovat-o mereu. Bogdan nu a fost doar un muzician desăvârșit, dar și un soț și tată dedicat familiei, un model pentru noi toți, cei rămași singuri, împietriți în durere. Conducerea și întreg colectivul Filarmonicii „Moldova” din Iasi transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l ierte și să-i așeze sufletul în rândul celor drepți! Drum lin către stele, Bogdan!”, este mesajul transmis de Filarmonica de Stat din Iași.

Un omagiu aparte a venit din partea lui Filip Papa, coleg de scenă timp de aproape patru decenii. Acesta a amintit că, de-a lungul a aproape 40 de ani petrecuți împreună, au împărțit nu doar repetiții și concerte, ci și momente de bucurie, drumuri lungi, competiții, prietenie, dar și perioade dificile.

Filip Papa a subliniat că Bogdan Bișoc a fost un mare muzician, un violonist excepțional, un soț și tată dedicat, dar mai ales un om demn, discret și un prieten adevărat. El a arătat că membrii Cvartetului „Ad Libitum” rămân profund afectați de pierdere, evocând ultimul concert susținut împreună, la Festivalul Internațional George Enescu, și efortul considerabil depus de Bogdan Bișoc pentru a fi prezent pe scenă.

Potrivit mesajului transmis, dorința sa puternică de a face muzică îi obligă pe cei rămași să continue drumul început împreună, în memoria prietenului lor, și să respecte promisiunea făcută cu aproape patru decenii în urmă de a nu se despărți niciodată.

„După aproape 40 de ani împreună în care am împărțit viața în repetiții, concursuri, concerte, muzică extraordinară, drumuri lungi, hoteluri, partide de pescuit, dar și cu pierderi și multă suferință, Bogdan Bișoc este cel ce astăzi pleacă dintre noi. Un mare muzician, excepțional violist, dedicat soț, minunat tată, dar peste toate un Om demn și discret, un adevărat prieten și coleg. Familia cvartetului Ad Libitum, Remus, Șerban și Filip, rămânem singuri și împietriți. Nu vom uita niciodată ultimul nostru concert împreună, la ultima ediție a Festivalului George Enescu și efortul enorm pe care l-a facut pentru a fi noi patru. Tocmai această dorință extraordinară de a face muzică, ne obligă pe noi cei rămași să o luăm din nou de la început. În memoria dragului nostru prieten vom duce mai departe promisiunea luată acum 38 de ani, de a nu ne despărți niciodată. Bogu, ai plecat prea repede! Suntem alături de familia îndurerată, în imensa pierdere suferită”, a scris Filip Papa pe pagina sa de socializare.

Fiul artistului, Andrei Bișoc, a anunțat că trupul neînsuflețit al violonistului va fi depus luni, 10 februarie, la capela funerară de la intrarea în cimitirul Eternitatea din Iași, iar înmormântarea va avea loc miercuri, 11 februarie, la aceeași oră, în același cimitir.

„Trupul neînsuflețit al tatalui meu, artistul Bogdan Bisoc, va fi depus la capela funerară Daniel și Anca – la intrarea în cimitirul Eternitatea – mâine, 10 februarie începând cu orele 14, unde cei care doresc, pot veni sa-si ia ramas bun. Înmormântarea va avea loc miercuri, 11 februarie, orele 14, la cimitirul Eternitatea din Iași. Drum lin spre cer, tata!”, a scris Andrei Bișoc pe Facebook.

Cvartetul „Ad libitum” s-a înființat în anul 1988, la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. Din formula originală mai fac parte Adrian Berescu (vioara I), Șerban Mereuță (vioara a II-a) și Filip Papa (violoncel).

Ansamblul a devenit un veritabil reper al vieții culturale ieșene și un nume cu rezonanță internațională.