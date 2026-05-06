Tragedie în lumea muzicii. Comunitatea artistică din Constanța este în stare de șoc după confirmarea decesului artistei Liliana Cornilă Licor, o personalitate activă și respectată în mediul cultural local. Anunțul a fost transmis oficial de reprezentanți ai Muzeului de Artă Populară Constanța, generând reacții de tristețe în rândul colegilor și colaboratorilor din domeniul artistic.

Vestea a fost făcută publică de Florentin Sîrbu, reprezentant al Muzeului de Artă Populară Constanța, care a transmis un mesaj de condoleanțe în numele instituției și al Filialei Constanța 1 a UAPR.

Acesta a subliniat pierderea semnificativă pentru comunitatea artistică locală, descriind-o pe artistă drept o persoană implicată, caldă și constant prezentă în viața culturală a orașului.

Reprezentantul instituției a transmis public un mesaj de adio în care a evidențiat atât calitățile profesionale, cât și cele umane ale artistei:

Liliana Cornilă Licor a fost apreciată nu doar ca artist, ci și ca sprijin activ pentru colegi și tineri aflați la început de drum. Contribuția sa a fost recunoscută în mod constant în mediul artistic din Constanța.

„Cu profundă tristețe vă anunț trecerea în neființă a colegei noastre, Liliana Cornilă, membru Filială Constanța 1 a UAPR. Liliana a fost nu doar o colegă deosebită, ci și un om cald, dedicat și mereu prezent pentru cei din jur. Plecarea ei lasă un gol imens în sufletele noastre și în comunitatea filialei. Suntem alături de familia îndurerată și le transmitem sincere condoleanțe în aceste momente grele. Dumnezeu să o odihnească în pace”, a transmis Florentin Sîrbu pe Facebook.

Liliana Cornilă Licor a fost o figură importantă în peisajul cultural din Constanța, cu activitate în mai multe domenii artistice, inclusiv:

muzică

modă

arte vizuale

proiecte educaționale culturale

De-a lungul timpului, ea s-a implicat în expoziții, evenimente artistice și inițiative dedicate promovării și formării tinerelor talente din Dobrogea.

Prin activitatea sa diversă, artista a contribuit la dezvoltarea și promovarea scenei artistice locale. Mulți dintre cei care au cunoscut-o — colegi, colaboratori sau foști elevi — o descriu ca pe o prezență influentă și implicată în viața culturală a orașului Constanța.

Dispariția sa lasă în urmă nu doar o carieră artistică complexă, ci și o comunitate care îi recunoaște impactul și contribuția la formarea noilor generații de artiști.