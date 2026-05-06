Decesul lui Ted Turner a fost confirmat printr-un comunicat al companiei Turner Enterprises, informația fiind preluată de CNN.

Omul de afaceri american a rămas în istorie mai ales pentru lansarea, în anul 1980, a postului CNN, prima televiziune de știri care transmitea 24 de ore din 24. La acel moment, proiectul a fost considerat extrem de riscant, însă a schimbat complet modul în care publicul urmărea evenimentele internaționale.

Prin apariția CNN, telespectatorii au început să aibă acces permanent la informații și imagini transmise în timp real din întreaga lume, iar conceptul televiziunii de știri non-stop a devenit ulterior un standard global.

Născut în statul Ohio și stabilit în Atlanta, Turner era cunoscut pentru stilul său direct și pentru personalitatea puternică, fiind supranumit „Gura Sudului”.

Dincolo de succesul CNN, Ted Turner a dezvoltat unul dintre cele mai importante grupuri media din Statele Unite.

Imperiul său a inclus prima superstație prin cablu din America, dar și canale extrem de populare dedicate filmelor și desenelor animate. Totodată, Turner a investit și în sport, devenind proprietarul unor echipe profesioniste cunoscute, inclusiv Atlanta Braves.

Ascensiunea sa în industria media a coincis cu una dintre cele mai importante perioade de transformare a televiziunii americane, marcată de extinderea rețelelor de cablu și de apariția noilor formate de știri și divertisment.

În cele din urmă, Turner și-a vândut rețelele către Time Warner și s-a retras treptat din conducerea afacerilor, însă a continuat să vorbească frecvent despre rolul uriaș pe care CNN l-a avut în viața sa.

Fondatorul televiziunii spunea adesea că postul de știri reprezintă „cea mai mare realizare” a carierei sale.

Influența lui Ted Turner asupra industriei media și asupra societății americane a fost recunoscută inclusiv de revista Time.

În 1991, omul de afaceri a fost desemnat „Omul Anului” pentru că „a influențat dinamica evenimentelor și a transformat telespectatorii din 150 de țări în martori direcți ai istoriei”.

Distincția a venit într-o perioadă în care CNN devenise deja una dintre cele mai puternice surse de informații la nivel global, mai ales după acoperirea unor evenimente majore precum războiul din Golf.

Pe lângă activitatea din media, Ted Turner s-a remarcat și prin implicarea în proiecte filantropice și cauze internaționale.

El a fondat Fundația Națiunilor Unite și a susținut de-a lungul anilor campanii pentru reducerea armelor nucleare și protejarea mediului.

Totodată, Turner era recunoscut drept unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri private din Statele Unite și un susținător important al conservării naturii.

De asemenea, a avut o reputație importantă și în lumea navigației sportive, fiind considerat un navigator de nivel internațional.

Moartea lui Ted Turner a provocat reacții puternice în industria media americană.

Mark Thompson, președinte și director executiv al CNN Worldwide, a transmis un mesaj emoționant despre moștenirea lăsată de fondatorul televiziunii.

„Ted a fost un lider extrem de implicat și dedicat, neînfricat, curajos și întotdeauna dispus să-și urmeze intuiția și să aibă încredere în propria judecată”, a declarat Mark Thompson, președinte și director executiv al CNN Worldwide, într-un comunicat. „El a fost și va rămâne mereu spiritul care a condus CNN. Ted este gigantul pe umerii căruia stăm, și astăzi ne vom opri cu toții pentru a-l omagia și a recunoaște impactul pe care l-a avut asupra vieților noastre și asupra lumii.”

Cu puțin timp înainte de a împlini 80 de ani, în 2018, Ted Turner a anunțat public că suferă de demență cu corpi Lewy, o afecțiune cerebrală progresivă care afectează memoria, mișcarea și funcțiile cognitive.

La începutul anului 2025, omul de afaceri a fost internat în spital după ce a făcut o formă ușoară de pneumonie, însă ulterior s-a recuperat.

Ted Turner lasă în urmă cinci copii, 14 nepoți și doi strănepoți.

