În contextul crizei politice generate de căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, Olguța Vasilescu a transmis că social-democrații așteaptă clarificarea scenariilor politice și negocierile dintre partide.

„Noi suntem calmi. Cred că singurii calmi în situația dată. Așteptăm să vedem ce negocieri vor avea loc în perioada următoare, pentru că este clar că Ilie Bolojan nu mai poate să fie desemnat premier, cum văd că se pretinde, pentru că ar fi neconstituțional. Există o decizie a Curții Constituționale potrivit căreia un fost premier demis prin moțiune de cenzură nu mai poate fi desemnat în aceeași funcție”, a afirmat Olguța Vasilescu, la Antena 3 CNN.

Aceasta a subliniat că România are nevoie de un guvern eficient, capabil să livreze rezultate concrete, nu de formule politice fragile.

Lia Olguța Vasilescu a comentat și repoziționările din zona opoziției, sugerând că Uniunea Salvați România (USR) ar încerca să se apropie de Ilie Bolojan, în timp ce Partidul Național Liberal (PNL) urmează să își clarifice intern strategia.

„USR pare să își dorească un pol politic în jurul lui Ilie Bolojan, nu neapărat al PNL”, a spus aceasta.

În același timp, reprezentanta PSD a reiterat că partidul nu exclude nicio variantă de guvernare, însă respinge categoric ideea unui guvern minoritar.

„Noi am lăsat toate variantele pe masă, dar nu vom susține un guvern fără majoritate”, a transmis aceasta.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți. Doar patru voturi au fost împotrivă, iar trei au fost anulate — unul dintre cele mai mari scoruri înregistrate pentru o astfel de procedură.

Fostul ministru al Muncii, Marius-Constantin Budăi, a reacționat public după adoptarea moțiunii, mutând accentul de pe jocul politic pe impactul asupra populației.

„Astăzi, Parlamentul României a vorbit. 281 de voturi. Un număr record.”

Acesta a descris dificultățile cu care se confruntă diferite categorii sociale:

„Mă gândesc la oameni. La părintele și bunicul nostru care și-a tăiat din medicamente ca să ajungă cu banii până la sfârșitul lunii. La tânăra mamă care a calculat de trei ori prețul la raft (…) La antreprenorul care nu știe cum să mai păstreze locurile de muncă (…) La bugetarul care a muncit la fel, dar a luat mai puțin.”

Budăi a criticat politicile de austeritate, considerându-le responsabile pentru scăderea nivelului de trai:

„Eu am spus de la bun început că acest tip de politică a austerității nu va aduce nimic bun pentru oameni. Nu din orgoliu politic. Ci pentru că datele erau clare: economia se contracta, prețurile creșteau, oamenii sărăceau.” „Și în loc de soluții, ni se spunea că sacrificiul este necesar. Sacrificiul altora, mereu.”

Fostul ministru a subliniat că etapa următoare va fi mai dificilă decât demiterea Guvernului, fiind nevoie de o reconstrucție solidă.

„Acum urmează ceva mai greu decât o moțiune: să construim ceva mai bun. Și asta este o datorie pe care noi, PSD, ne-o asumăm în fiecare zi”, a transmis Budăi. „România merită un guvern care să simtă că există oameni reali în spatele fiecărei decizii.”

Fostul premier Victor Ponta a criticat dur USR, acuzând formațiunea că ar fi afectat economia și că nu poate participa la o guvernare stabilă.

„În ultimul an, eu n-am votat acest guvern și am și spus: nu se poate guverna cu USR. Îl bagi pe dracu’ în casă, orice ar fi. Nici PNL-ul n-a putut să guverneze cu USR-ul, nici PSD-ul, nu poate nimeni. Ei au alte scopuri decât buna guvernare a României.”

Ponta a susținut că colaborarea dintre PSD și AUR în cazul moțiunii de cenzură a fost una justificată politic:

„Dar de o săptămână, de când s-a depus moțiunea de cenzură… tot atunci, știți că eu tot vorbeam, eu și spuneam: normal ca PSD să colaboreze cu AUR, e primul partid cu al doilea partid și, până la urmă, au interese, multe dintre interese comune.”

Fostul premier a avertizat însă că schimbarea guvernului trebuie să fie însoțită de un plan clar: