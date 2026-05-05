Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, un rezultat pe care liderul PSD îl consideră fără precedent.

Întrebat dacă a fost dificil să adune acest număr de voturi, Sorin Grindeanu a explicat:

„Să știți că nu. Dacă e să discut din perspectiva introducerii dumneavoastră; PSD și AUR au împreună 218-219, ca să treacă o moțiune ai nevoie de 233, iată că s-au obținut 281. Record. Un record de voturi pentru o moțiune. Asta spune multe. Sigur că au existat în aceste zile discuții, încercări de convingere inversă, noi când am depus această moțiune, am depus-o cu 254 de voturi.”

Potrivit acestuia, diferența a venit din zona parlamentarilor neafiliați și a grupurilor mai mici din Legislativ.

„În Parlament, dincolo de grupurile bine definite, PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, avem așa, avem și o parte dintr-un grup POT care a rămas, avem la Cameră S.O.S, avem la Senat PACE, avem neafiliați, în total sunt peste 60 de voturi, fără minorități. De acolo.”

După demiterea Guvernului, premierul rămâne interimar pentru cel mult 45 de zile, timp în care vor avea loc negocieri pentru formarea unei noi majorități.

Sorin Grindeanu a reiterat că poziția PSD nu s-a schimbat:

„Am să vă spun, ce am tot spus în ultimele săptămâni. Nu s-a schimbat nimic. Ok, nu mai e Bolojan. Asta e bine. Noi, la PSD, am spus de când am început această consultare internă, nu a fost un vot care a venit așa pe o emoție.”

Liderul social-democrat spune că decizia de retragere a sprijinului politic a fost luată în urma unei consultări extinse în partid.

„Noi de câteva săptămâni bune am mers în țară, ne-am întâlnit cu primarii, cu consilierii județeni, au fost mii de oameni cu care ne-am întâlnit în această perioadă, am votat, am făcut o consultare internă, aproape 98% dintre colegii mei au spus să trebuie să retragem sprijinul, să îl schimbăm pe Ilie Bolojan. Asta am făcut. N-a venit acest vot de azi dintr-o dată.”

În același timp, PSD exclude clar varianta unui executiv minoritar:

„Nu vom vota guverne minoritare. PSD e deschis în acest moment la orice variantă care s-ar degaja urmare a consultărilor de la Cotroceni.”

Întrebat dacă viitorul premier ar trebui să fie de la PSD sau PNL, Grindeanu a evitat un răspuns tranșant:

„Am spus că sunt toate variantele pe masă. Dacă e să se respecte în continuare, ceea ce s-a semnat în urmă cu un an și ceva, ar trebui să fie PNL. Nu vreau să fiu interpretat greșit. Eu nu dau lecții, nu îi îndrum pe cei de la PNL ce să facă.”

Acesta a subliniat că PSD își dorește continuarea actualei formule de coaliție, eventual într-o variantă ajustată.

În perioada următoare sunt așteptate consultări la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Grindeanu spune că primul pas este clarificarea pozițiilor fiecărui partid.

„Cred că rolul primei consultări, chiar dacă e informală, e să se vadă unde se situează fiecare partid și care ar fi scenariile pentru a găsi un numitor comun.”

În același timp, liderul PSD a făcut apel la depășirea conflictelor politice:

„Orice aș spune acum ar fi interpretat. Eu vă spun că îmi doresc să continuăm în această coaliție, să facem cu adevărat lucruri bune pentru români, pentru că de 10 luni de zile, nu e nimeni fără pată, dar de 10 luni nu se guvernează așa cum trebuie în România. Și nu o spune doar Sorin Grindeanu și PSD, ci 80% dintre români, care vor altceva. E de datoria noastră să lăsăm deoparte aceste orgolii de partid și să găsim o soluție pentru România. PSD e deschis la a contribui la găsirea acestei soluții pentru români.”

Întrebat dacă PSD ar putea susține un guvern minoritar sau dacă ar merge în opoziție, Grindeanu a fost categoric:

„PSD nu susține un guvern minoritar. Să știți că se pot face majorități în Parlament și fără PSD. Eu spun că PSD are doar 128 de de parlamentari din 464, că atâtea mandate sunt validate în acest moment. Deci se pot face, în principiu, majorități și fără noi. Eu pot să vorbesc în numele noastre. Am spus că îmi doresc o majoritate în interiorul acestei coaliții, altfel, evident, există și varianta de a merge în nu văd altceva.”

Despre colaborarea cu Alianța pentru Unirea Românilor în depunerea moțiunii, liderul PSD a spus că a fost o decizie punctuală, fără implicații pe termen lung:

„Nu, știm ceea ce am spus și când s-a depus moțiunea: a fost o moțiune semnată și de PSD, și de AUR, și de alții. V-am spus, împreună nu facem numărul necesar. N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune. De ce s-a făcut acest demers? Pentru că dacă am fi depus separat moțiuni de cenzură, PSD-ul, moțiunea noastră, cei de la AUR, moțiunea lor, exista riscul de anihilare reciprocă.

Și atunci a fost o decizie, dacă vreți pragmatică, să tragem o singură dată, dacă pot să folosesc acest cuvânt, într-o singură moțiune, dar care să aibă șanse mari. Și s-a încheiat această această etapă în urmă cu câteva minute.”

În contextul tensiunilor politice și al presiunilor economice, Grindeanu insistă asupra necesității unei soluții rapide pentru stabilitate: