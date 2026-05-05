Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus marți, 5 mai 2026, după ce moțiunea de cenzură a fost votată de Parlament și Guvernul a fost demis, că în mod normal Ilie Bolojan ar trebui să își dea demisia din funcția de prim-ministru interimar, deoarece votul din Parlament a fost foarte clar și puternic. El a mai spus că și-ar dori ca, într-un timp scurt, partidele să se întâlnească la Palatul Cotroceni și să găsească împreună o soluție pentru formarea unui nou guvern, astfel încât țara să meargă înainte.

Grindeanu a explicat că PSD nu va susține un guvern minoritar. El a mai spus că nu vrea să le dea sfaturi altor partide și că fiecare partid trebuie să își decidă singur viitorul politic. În opinia lui, PSD este deschis la discuții rapide și vrea un nou guvern cât mai repede, iar mai multe variante de guvernare pot fi luate în calcul.

De asemenea, el a spus că votul din Parlament a fost unul foarte mare și că social-democrații au încercat înainte de vot să reducă tensiunile politice și să păstreze dialogul între partide. Acum, în opinia lui, partidele trebuie să găsească o soluție responsabilă pentru perioada următoare.

Grindeanu a mai afirmat că se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să cheme partidele la consultări la Cotroceni. El a repetat că Ilie Bolojan ar trebui să plece din funcție, chiar dacă este interimar, din cauza rezultatului votului din Parlament.

Liderul PSD a spus că își dorește ca aceste discuții să aibă loc rapid și să ducă la formarea unui nou guvern. El a precizat că PSD va merge la consultări cu ideea de a păstra, în mare, actuala coaliție de guvernare, dar a subliniat din nou că partidul nu va susține un guvern minoritar. Grindeanu a spus că PSD vrea o soluție rapidă, că își dorește un nou guvern cât mai curând și că toate variantele sunt încă deschise. El a mai adăugat că, la primele discuții de la Cotroceni, se vor clarifica mai bine opțiunile pentru viitorul guvernului.

„Eu nu vreau şi n-o să ies din ceea ce v-am spus şi până acum. Aşa cum am făcut apel la ceilalţi colegi din Parlament, de la alte partide politice, să încerce să se ocupe de partidele lor, nu o să auziţi de la mine să dau lecţii celor de la PNL sau sfaturi celor de la USR. E treaba domniilor lor să-şi decidă viitorul politic. Eu pot să vorbesc doar în numele PSD-ului şi spun următorul lucru, că PSD-ul este dispus rapid la găsirea unei soluţii, că îmi doresc să avem rapid un guvern, că toate opţiunile sunt deschise. Dorim păstrarea în mare a Coaliției, nu vom susține un guvern minoritar. Votul la această moțiune a fost unul record. Moțiunea a întrunit susținerea masivă a parlamentarilor. Mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție pentru a merge înainte. „Voi merge cu colegii mei la Cotroceni spunând că dorim păstrarea, în mare, a coaliției. Nu vom susține guverne minoritare. PSD este dispus rapid la găsirea unei soluții. Îmi doresc să avem repede un guvern. Toate opțiunile sunt deschise. La prima rundă de întâlniri de la Cotroceni se vor decanta soluții”, a conchis Grindeanu.

