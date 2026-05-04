Potrivit informațiilor publicate de Alin Ene pe Facebook, Ilie Bolojan le-a transmis în 2025 reprezentanților magistraturii, în cadrul unor întâlniri, că își asumă destabilizarea sistemului judiciar și că, în cazul plecărilor din sistem, nu vor fi aduse noi persoane, măsură care ar urma să genereze economii bugetare.

Judecătorul afirmă că, ulterior acestor declarații, au fost adoptate o serie de măsuri care au afectat funcționarea Justiției. Printre acestea se numără răspândirea unor informații considerate dezinformări și manipulări despre magistrați, blocarea concursurilor de recrutare și eliminarea diurnelor pentru delegarea în funcții de execuție.

La un an de la aceste evoluții, magistratul susține că efectele sunt deja vizibile în instanțe. Un exemplu invocat este Judecătoria Urziceni, despre care afirmă că este complet blocată după ce ultimii doi judecători au intrat în concediu medical.

În același context, este descris și volumul de muncă al unuia dintre judecătorii rămași anterior în activitate, care ar fi fost programat, pe parcursul a patru zile consecutive, pentru un număr total de 707 dosare. Concret, într-o singură zi ar fi avut o ședință cu 168 de dosare, în ziua următoare o ședință de amânări de pronunțare cu 107 dosare și o ședință de urgențe civile și penale cu 7 dosare, iar în următoarele două zile alte ședințe de amânări de pronunțare cu 341 și, respectiv, 84 de dosare.

„Am mai scris anterior despre situația Judecătoriei Urziceni, iar ritmul de lucru de acolo rezultă clar și din adresa atașată. Judecătorul care a intrat în concediu medical azi, rămas de câteva săptămâni singur, era programat în 4 zile consecutive astfel:

Azi – o ședință cu 168 de dosare;

Mâine – o ședință de amânări de pronunțare cu 107 dosare;

– o ședință de urgențe (civile și penale) cu 7 dosare;

Poimâine – o ședință de amânări de pronunțare cu 341 de dosare;

Răspoimâine – o ședință de amânări de pronunțare cu 84 de dosare. 707 dosare pentru un singur judecător în doar 4 zile”, a completat acesta.

Judecătorul mai arată că a semnalat anterior situația de la Judecătoria Urziceni și că ritmul de lucru rezultă inclusiv din documente oficiale. În opinia sa, volumul foarte mare de activitate, condițiile de muncă și presiunea externă ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea sistemului de a mai asigura un act de justiție de calitate și la limitele până la care magistrații pot face față acestui ritm de lucru.

„Cât timp va mai reuși un sistem supraîncărcat să livreze un act de justiție de calitate? Cât este uman posibil să reziști într-un asemenea ritm? Și unde mai poți găsi energia pentru eforturi supraomenești când peste volumul inuman de activitate și condițiile improprii de muncă se adaugă și disprețul din exterior? Felicitări, domnule premier! Ați înfrânt!”, a conchis Alin Ene.

Postarea poate fi vizualizată aici.