Reprezentanții Sindicatului „Mureșul” din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” au anunțat că vor organiza proteste timp de două ore în fața tuturor administrațiilor bazinale de apă din țară, în perioada 4 mai–8 mai. Ei au precizat că aceste acțiuni vor avea loc zilnic, între orele 10:00 și 12:00.

Potrivit unui comunicat de presă, pe 14 mai 2026 este planificat un miting de protest la București, în fața sediilor Administrației Naționale „Apele Române” și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Sindicaliștii au spus că vor cere sprijinul Blocului Național Sindical (BNS) pentru organizarea manifestației.

Liderii sindicali au afirmat că nu exclud posibilitatea declanșării unei greve generale, dacă problemele angajaților nu vor fi rezolvate.

Aceștia au acuzat autoritățile că ar fi afectat în mod constant sistemul de gospodărire a apelor și au avertizat că lipsa de finanțare și lipsa de respect față de angajați ar putea pune în pericol siguranța oamenilor și protecția infrastructurii. Ei au spus că vor continua protestele până când conducerea domeniului va înțelege gravitatea situației, considerând că distrugerea instituției și tratarea necorespunzătoare a angajaților trebuie să înceteze.

Sindicaliștii au explicat că au încercat în repetate rânduri să atragă atenția asupra problemelor prin documente oficiale, petiții și declarații publice, dar fără rezultate. Aceștia au menționat că au decis organizarea acestor acțiuni de protest în cadrul unei ședințe extraordinare, în contextul declanșării unui conflict de muncă.

„Vom protesta în perioada care urmează cu şi pentru fiecare angajat în parte, până când cei care conduc domeniul gospodăririi apelor din România vor înţelege că acţiunile constante şi continue de distrugere a acestui domeniu strategic pun în pericol viaţa şi bunurile cetăţenilor acestei ţări. Distrugerea structurilor din Apele Române şi umilirea zilnică a angajaţilor acestei instituţii publice de interes naţional trebuie să înceteze”, au transmis sindicaliştii.

Administrația Națională „Apele Române” este instituția care se ocupă de administrarea apelor aflate în proprietatea statului, precum și de infrastructura sistemului național de gospodărire a apelor. Aceasta include lacuri de acumulare, diguri pentru protecția împotriva inundațiilor, canale, derivații între bazine hidrografice, prize de apă și alte lucrări specifice. În plus, instituția gestionează rețelele naționale de monitorizare hidrologică, hidrogeologică și de calitate a apei, având rolul de a asigura o administrare unitară a resurselor de apă de suprafață și subterane la nivelul întregii țări.

Organizarea actuală a acestui sistem are la bază un proces istoric început în anii ’70, când a apărut necesitatea unui cadru juridic mai clar pentru protejarea și utilizarea rațională a resurselor de apă. În acest context, în 1975 a fost înființat Consiliul Național al Apelor, prin Decretul nr. 156, iar tot atunci au fost create și structurile teritoriale numite Direcțiile Apelor.

Ulterior, în 1977, în baza aceluiași decret, au fost organizate Direcțiile Apelor și Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie ca unități cu personalitate juridică. În aceeași perioadă au apărut și oficii județene de gospodărire a apelor. Aceste structuri au fost organizate pe mai multe niveluri, în funcție de dimensiune și importanță.

După 1990, sistemul a fost reorganizat. Direcțiile Apelor au fost reînființate prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 11 din 1990, iar oficiile județene au fost desființate. În 1991, o nouă reorganizare a dus la desființarea Direcțiilor Apelor și la înființarea unor filiale teritoriale în cadrul Regiei Autonome „Apele Române”.

În 1998, structura a fost din nou modificată, prin înființarea Companiei Naționale „Apele Române” S.A., iar unitățile teritoriale au revenit la denumirea de Direcții ale Apelor. Ulterior, în 2002, a fost creată Administrația Națională „Apele Române”, instituție publică de interes național, iar structurile teritoriale au fost reorganizate sub forma sistemelor de gospodărire a apelor.

În 2010, printr-o nouă modificare legislativă, aceste structuri teritoriale au fost denumite Administrații Bazinale de Apă, formă organizatorică păstrată și în prezent.

Activitatea de monitorizare a apelor are o tradiție mult mai veche. Primele stații hidrometrice au apărut începând cu anul 1838, la Orșova, pe Dunăre, iar ulterior au fost înființate și altele pe râuri precum Mureșul. Până în 1930, rețeaua ajunsese la aproximativ 250 de stații, deși observațiile erau încă neorganizate și se bazau în special pe măsurarea nivelurilor apei.

În 1925 a fost creat Serviciul Hidrografic al României, care a început măsurători de debite, însă acestea au fost întrerupte în 1933. O etapă importantă a început între 1951 și 1955, când s-au pus bazele hidrologiei moderne, prin înființarea Direcției Generale Hidrometeorologice și reluarea sistematică a măsurătorilor.

În aceeași perioadă, rețeaua de observații s-a extins semnificativ, incluzând stații sinoptice, climatologice, pluviometrice și fenologice. Din anii ’50 și până în anii ’60 s-a dezvoltat și rețeaua de monitorizare a apelor subterane.

În paralel, instituțiile de cercetare din domeniu au trecut prin mai multe reorganizări. Ele au evoluat de la Institutul de Studii și Cercetări Hidrotehnice, la structuri mai complexe care au inclus cercetarea în domeniul îmbunătățirilor funciare și al gospodăririi apelor. În 1977, aceste activități au fost reunite sub Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie, aflat în subordinea Consiliului Național al Apelor.

După 1998 și 2002, instituțiile de cercetare și administrare au fost din nou reorganizate. O parte dintre activități au fost preluate de Administrația Națională „Apele Române”, iar Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a rămas ca structură specializată aflată în subordinea acesteia.

Astfel, actualul sistem de administrare a apelor din România este rezultatul unei evoluții îndelungate, în care structurile instituționale și rețelele de monitorizare s-au dezvoltat treptat, pentru a asigura protecția și gestionarea resurselor de apă la nivel național.