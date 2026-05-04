Prețuri la pompă 4 mai 2026. Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină este disponibilă în localitatea Iernut, județul Mureș, la stația Petrolium situată pe strada Tudor Vladimirescu nr. 2, pe drumul E60, unde litrul se vinde cu 8,69 lei. În aceeași stație din Iernut se regăsește și cel mai mic preț la motorină din țară, respectiv 9,27 lei pe litru, confirmând că această zonă oferă în prezent unele dintre cele mai competitive tarife pentru alimentare.

În București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, benzina are un preț minim de 8,92 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 9,67 lei pe litru.

În ceea ce privește GPL-ul, diferențele sunt minore între aceste centre urbane. Cel mai mic tarif se regăsește în București, la 4,23 lei pe litru, urmat de Constanța cu 4,32 lei, în timp ce Cluj-Napoca, Timișoara și Iași înregistrează un preț de 4,34 lei pe litru.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a înregistrat o scădere de 3,0%, ceea ce se traduce printr-o economie de aproximativ 14,0 lei pentru un plin de 50 de litri, în prezent, față de acum 30 de zile.

În cazul motorinei, reducerea este și mai accentuată. Prețul mediu al unui litru a scăzut cu 3,8%, astfel că un plin de 50 de litri costă acum cu circa 19,5 lei mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a lunii trecute, potrivit sursei citate anterior.

În această perioadă, România ocupă locul al 11-lea în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină, situându-se după state precum Malta, Polonia, Bulgaria, Spania, Cipru, Slovenia, Ungaria, Cehia, Slovacia și Croația. În ceea ce privește motorina, țara noastră stă mai bine în clasament, ocupând locul al 7-lea în Uniunea Europeană în topul celor mai mici prețuri pentru acest tip de combustibil, fiind devansată de Malta, Polonia, Ungaria, Cehia, Spania și Bulgaria.

Raportat la prețurile fără taxe, România se poziționează și mai favorabil. Astfel, benzina fără taxe este a treia cea mai ieftină din Uniunea Europeană, după Malta și Estonia, iar motorina fără taxe comercializată în România ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai mici prețuri, fiind depășită doar de Malta, conform sursei citate anterior.

În contextul în care prețurile internaționale la petrol rămân ridicate și influențează direct costul carburanților, autoritățile moldovene au decis să aplice măsuri punctuale, nu să reducă taxele pentru toată lumea. Astfel, ele au exclus scăderea TVA și a accizelor la carburanți.

Deputatul PAS Radu Marian, care conduce Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe din Republica Moldova, a explicat la „Secretele Puterii” că, în prezent, se preferă intervenții doar în anumite domenii mai afectate, cum sunt construcția de drumuri și transporturile. El a mai spus că există deja un mecanism prin care prețurile la carburanți sunt plafonate și reglementate, ceea ce oferă o anumită protecție consumatorilor. În plus, autoritățile au pregătit măsuri de sprijin pentru agricultori, în valoare de 310 milioane de lei, inclusiv rambursarea parțială a accizei la motorină și simplificarea procedurilor pentru recuperarea TVA.

Radu Marian a transmis că autoritățile moldovene nu au intervenit mai larg până acum deoarece situația este instabilă, iar prețurile petrolului fluctuează mult. Din acest motiv, strategia rămâne aceea de a aplica măsuri țintite și nu generale.

El a precizat că sunt analizate cu atenție două domenii puternic afectate de scumpiri. Primul este cel al construcției de drumuri, unde costurile au crescut mult din cauza materialelor derivate din petrol. Al doilea este sectorul transporturilor, atât pentru marfă, cât și pentru pasageri, în special transportul interurban, unde cetățenii resimt cel mai mult creșterea prețurilor. Autoritățile moldovene caută soluții pentru a sprijini aceste domenii și, în același timp, vor să încurajeze utilizarea transportului public.

În același timp, oficialii moldoveni au subliniat că nu vor reduce în mod general accizele și TVA. Radu Marian a explicat că o astfel de măsură nu ar fi eficientă în actualul context, deoarece oferta globală de petrol este mai mică, iar reducerea taxelor ar putea duce la creșterea consumului și, implicit, la efecte nedorite. În schimb, autoritățile moldovene consideră că situația actuală ar trebui folosită pentru a încuraja alternative precum transportul public și energia regenerabilă.

„Noi deja avem un mecanism parțial de protecție a consumatorilor prin acest mecanism plafonare și reglementare a prețurilor. Dar, în același timp, am venit cu măsuri imediate de susținere a agricultorilor – 310 milioane de lei. Clar că banii încă nu au ajuns, dar urmează. Iată a fost adoptată o decizie de rambursare parțială a accizei (acciza la motorină pentru agricultori – n.r.) și vrem să permanentizăm acest instrument. Și în Parlament o să adoptăm de urgență și măsuri de simplificare la mecanismul de rambursare TVA. E clar că nu am intervenit pe alte domenii, pentru că situația a fost foarte volatilă. A fost și o perioadă în care prețurile (prețurile globale la petrol – n.r.) au căzut foarte mult jos și se contura un acord de încetare a focului. Acum, e clar că nu mai este cazul. Noi, în continuare, suntem adepții, unor măsuri țintite. Analizăm la modul ce mai serios să intervenim în special pe două domenii. Primul – domeniul de construcție a drumurilor, care a fost extrem de afectat, din cauza că materiile prime, costurile, inputurile au crescut foarte, pentru că sunt produse derivate din petrol. Trebuie să susținem cumva industria respectivă și infrastructura publică. Al doilea element – transporturile, atât transport de mărfuri, cât și transport interurban. Cei mai afectați cetățeni sunt cei care circulă cu transportul interurban și lucrăm deja la soluții pentru a interveni țintit. Va trebui, în același timp, să găsim soluți pentru ca să încurajăm transportul public. Nu suntem adepții reducerii generale de reducere a accizelor și TVA-ului, pentru că, în momentul în care se reduce oferta pe piața, și amintesc că 20% din oferta globală de petrol nu mai există, orice măsuri de reducere a taxelor, care stimulează consumul, ar putea avea, din păcate, un impact contraproductiv. Mai degrabă, trebuie să folosim această situație pentru a încuraja transportul alternativ, energia regenerabilă”, a punctat Radu Marian.

Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină din Republica Moldova se găsește în Orhei, la stația TLX de pe strada Unirii 53, unde litrul este vândut cu 28,90 lei. În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț este înregistrat în Chișinău, la stația eGaz de pe strada Albișoara 19, unde un litru costă 30,02 lei.

În marile orașe ale țării, prețurile sunt relativ apropiate. În Chișinău și Bălți, benzina pornește de la 28,90 lei, în timp ce în Ungheni se menține la același nivel. La Cahul și Soroca, însă, prețul minim pentru benzină este ușor mai ridicat, ajungând la 29,69 lei pe litru.

Motorina are valori apropiate în toate aceste orașe, variind între 30,02 lei în Chișinău și 30,04 lei în Bălți, Ungheni, Cahul și Soroca.

În ceea ce privește GPL-ul, cele mai mici prețuri se regăsesc în Chișinău și Bălți, unde litrul costă 15,99 lei. În Ungheni, Cahul și Soroca, prețul este puțin mai mare, de 16,07 lei pe litru.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a scăzut ușor, cu 0,5%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă în prezent cu aproximativ 7,0 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, scăderea este mult mai semnificativă. Prețul mediu al unui litru s-a redus cu 7,3%, astfel că un plin de 50 de litri este acum mai ieftin cu circa 118,5 lei comparativ cu luna precedentă, conform sursei citate anterior.