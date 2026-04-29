De luni, 4 mai 2026, de la ora 10:00, circulația mașinilor va fi complet închisă pe strada Paleologul și pe strada Vasile Lascăr, potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră. Restricțiile sunt necesare pentru efectuarea unor lucrări de modernizare a liniei de tramvai.

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat perioada exactă în care aceste restricții vor rămâne în vigoare.

Tot din săptămâna viitoare vor începe lucrări și pe strada Armand Călinescu, unde circulația va fi afectată parțial. Pe anumite segmente, traficul va fi asigurat pe o singură bandă.

Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să circule cu atenție sporită în aceste zone, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să respecte indicațiile agenților aflați în teren.

CNAIR a anunțat restricții speciale pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane. Măsura se aplică în zilele de 30 aprilie și 1 mai 2026, în baza Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018.

„CNAIR informează participanții la trafic că, potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în zilele de joi, 30 aprilie (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală) și vineri, 1 mai (Ziua Muncii), pe unele sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene (E)”, transmite CNAIR.

Pe autostrada A2 București – Constanța, pe tronsonul dintre intersecția cu DNCB și intersecția cu A4, restricțiile vor fi valabile pe ambele sensuri. În data de 30 aprilie, circulația va fi interzisă între orele 16:00 și 22:00, iar în data de 1 mai între orele 06:00 și 22:00.

Această măsură vizează fluidizarea traficului în minivacanța de 1 Mai, când numărul mașinilor care se deplasează spre litoral crește semnificativ.

Pe DN7, pe traseul Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem, restricțiile pentru vehiculele de mare tonaj vor fi aplicate tot pe ambele sensuri. În 30 aprilie, intervalul de interdicție este între orele 18:00 și 22:00, iar în 1 mai între orele 06:00 și 22:00.

Pe DN39, între Agigea și limita municipiului Mangalia, circulația va fi restricționată în aceleași intervale ca pe A2: între 16:00 și 22:00 în 30 aprilie și între 06:00 și 22:00 în 1 mai.

Autoritățile precizează că aceste măsuri sunt luate pentru a reduce aglomerația și pentru a asigura condiții mai bune de trafic în perioada sărbătorii legale.

CNAIR avertizează că încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Transportatorii sunt sfătuiți să își planifice din timp traseele și să țină cont de aceste restricții pentru a evita blocajele și sancțiunile.