MAE, atenționare pentru românii care călătoresc în Bulgaria. Țara vecină introduce restricții din cauza caniculei

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis marți o atenționare de călătorie pentru Bulgaria, unde autoritățile vor introduce restricții temporare de circulație din cauza caniculei. Măsurile se aplică în perioada 4-6 august și vizează camioanele cu masa mai mare de 20 de tone.

MAE îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria că, în perioada 4-6 august, între orele 13:00 și 21:00, circulația camioanelor cu masa de peste 20 de tone va fi restricționată.

Măsura a fost luată de autoritățile bulgare din cauza temperaturilor foarte ridicate și se aplică pe mai multe autostrăzi importante, respectiv Trakia, Struma, Maritsa și Evropa, precum și pe anumite sectoare ale autostrăzii Hemus, în regiunile Sofia, Lovech, Targovishte, Shumen și Varna.

Pe lângă autostrăzi, autoritățile bulgare vor introduce restricții temporare și pe mai multe drumuri naționale.

Printre acestea se numără:

I-1 Vidin – Vratsa;

I-2 Ruse – Varna;

I-3 Byala – Botevgrad;

I-4 Koritna – Shumen;

I-5 Ruse – Makaza;

I-6 Sofia – Burgas (Drumul Subbalcanic);

I-7 Silistra – Shumen.

Restricțiile vor fi aplicate și pe drumurile naționale de clasa a II-a II-55 Debelets – Gurkovo – Nova Zagora și II-66 Stara Zagora – Chirpan, precum și pe drumul III-663 Chirpan – Tselina.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, restricțiile nu se aplică tuturor vehiculelor de mare tonaj.

Vor putea circula în continuare camioanele care transportă:

alimente perisabile;

mărfuri care necesită temperatură controlată;

animale vii;

mărfuri periculoase.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să țină cont de restricțiile anunțate și să își planifice deplasările în funcție de intervalele orare în care acestea sunt aplicate.

Românii pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate permanent de operatorii Call Center.

În situații de urgență, cetățenii români au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă, de asemenea, consultarea informațiilor actualizate disponibile pe paginile oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe și ale Ambasadei României la Sofia.