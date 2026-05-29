Restricții de circulație în Ungaria. Vehiculele care vor avea interdicție pe 30 mai. Atenționare de călătorie MAE

Transportatorii români care circulă, tranzitează sau intenționează să ajungă în Ungaria la finalul acestei săptămâni trebuie să țină cont de noile restricții de circulație anunțate de autoritățile ungare. Măsura va fi aplicată sâmbătă, 30 mai 2026, și vizează camioanele de mare tonaj. Ministerul Afacerilor Externe a transmis o informare oficială privind condițiile de trafic și recomandările pentru cetățenii români aflați pe teritoriul Ungariei.

Autoritățile ungare vor limita temporar circulația vehiculelor destinate transportului de marfă cu masa totală mai mare de 7,5 tone. Restricția va fi aplicată pe 30 mai 2026, în intervalul orar 05:00 – 17:00, ora locală.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că măsura îi privește pe toți transportatorii care se află în Ungaria, tranzitează țara sau au programate curse pe teritoriul ungar în ziua respectivă.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români transportatori de marfă, care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Ungaria, cu privire la introducerea unor restricții de trafic pentru camioanele de mare tonaj aplicabile pe teritoriul Ungariei în data de 30 mai 2026, în intervalul orar 5:00-17:00, ora locală”, a transmis MAE.

Potrivit instituției, restricția a fost decisă pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a traficului rutier într-o zi în care capitala Ungariei va găzdui unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului.

Decizia autorităților de la Budapesta este legată de organizarea finalei Ligii Campionilor UEFA, programată în 30 mai 2026. Evenimentul este așteptat să atragă zeci de mii de suporteri și un aflux semnificativ de vehicule în capitala ungară și în zonele adiacente.

În acest context, autoritățile au considerat necesară limitarea traficului greu pentru a reduce riscul producerii de incidente și pentru a facilita deplasarea participanților la eveniment.

„Scopul acestei măsuri este de a menține siguranța traficului rutier în contextul evenimentului sportiv – finala Ligii Campionilor UEFA, care va fi găzduit la Budapesta în data de 30 mai 2026”, au precizat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.

Transportatorii care doresc informații suplimentare privind condițiile de trafic și aplicarea restricțiilor pot consulta platforma de informare rutieră a autorităților ungare.

„Mai multe informații referitor la restricția circulației camioanelor de mare tonaj pot fi consulate la http://www.utinform.hu”, a arătat MAE.

Ministerul Afacerilor Externe le reamintește cetățenilor români că pot solicita sprijin consular prin intermediul misiunilor diplomatice și consulare ale României din Ungaria.

Persoanele care au nevoie de informații sau asistență pot contacta Ambasada României la Budapesta la numărul +3613847689, Consulatul General al României la Szeged la +3662424431, precum și Consulatul General al României la Gyula la numerele +3666464579 și +3666477147. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situațiile de urgență, cetățenii români au la dispoziție și telefoanele de permanență ale misiunilor diplomatice și consulare. Acestea sunt: Ambasada României în Ungaria – +36305356912, Consulatul General al României la Szeged – +36306777980 și Consulatul General al României la Gyula – +36306357181.

MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginilor oficiale ale Ambasadei României la Budapesta, Consulatului General al României la Szeged, Consulatului General al României la Gyula și ale Ministerului Afacerilor Externe. Totodată, instituția reamintește că aplicația „Călătorește în siguranță” oferă informații actualizate și recomandări utile pentru cetățenii români care se deplasează în străinătate.