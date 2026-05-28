Tahograful devine obligatoriu pentru acești șoferi. Noi sancțiuni intră în vigoare de la 1 iulie 2026

Începând cu 1 iulie 2026, regulile europene privind utilizarea unui tahograf se extind și asupra vehiculelor utilitare ușoare utilizate în transportul internațional de mărfuri în interiorul Uniunii Europene. Măsura vizează vehiculele din categoria N1 cu masa maximă admisă între 2,5 și 3,5 tone, inclusiv combinațiile cu remorcă ce depășesc acest prag. Autoritățile avertizează că lipsa unui tahograf inteligent și a cardurilor obligatorii poate atrage amenzi semnificative și chiar blocarea activității de transport. În noile reglementări europene, tahograful devine obligatoriu pentru o categorie mult mai largă de șoferi și firme de transport decât până acum.

Agenția pentru Activități Comerciale (AKD) din Croația a anunțat că, de la 1 iulie 2026, toate vehiculele din categoria N1 cu o greutate maximă admisă între 2,5 și 3,5 tone, utilizate pentru transport internațional de mărfuri în interiorul Uniunii Europene, trebuie echipate cu un tahograf inteligent de a doua generație.

„Transportatorilor li se recomandă să înceapă procesul de adaptare cât mai curând posibil pentru a evita posibile întreruperi ale activității și sancțiuni din partea autorităților competente”, au transmis reprezentanții AKD.

Instituția a precizat că măsura reprezintă aplicarea prevederilor incluse în Pachetul de Mobilitate I al Uniunii Europene, care extinde treptat obligația utilizării sistemelor de monitorizare și asupra vehiculelor comerciale ușoare. Până în prezent, obligația instalării unui tahograf se aplica doar vehiculelor cu masa de peste 3,5 tone.

Noile reguli vor viza inclusiv combinațiile formate din vehicul tractor și remorcă, în situația în care masa totală maximă admisă depășește pragul de 2,5 tone. Greutatea maximă admisă este înscrisă în certificatul de înmatriculare la rubrica F.2 și reprezintă o caracteristică fixă a vehiculului.

Reglementările vor fi aplicate în toate statele membre ale Uniunii Europene, dar și în Elveția, Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Marea Britanie. În schimb, statele semnatare ale acordului AETR nu intră sub incidența acestei prevederi.

Noile obligații privind utilizarea unui tahograf nu se limitează doar la instalarea dispozitivului în vehicul, ci presupun și respectarea unor cerințe administrative stricte pentru șoferi și operatorii de transport.

Potrivit comunicatului transmis de AKD, șoferii care efectuează transport internațional trebuie să dețină obligatoriu un card de șofer, în timp ce firmele trebuie să utilizeze un card de companie pentru asocierea datelor vehiculului cu operatorul economic.

„Conducerea unui vehicul în trafic internațional fără card de șofer nu este permisă”, au transmis reprezentanții instituției.

Autoritățile au explicat că, după instalarea unui tahograf inteligent, primul pas este introducerea cardului companiei în dispozitiv pentru asocierea datelor cu operatorul de transport. Ulterior, în timpul activității de transport internațional, șoferul trebuie să utilizeze propriul card tahografic.

În Croația, emiterea cardurilor tahografice este realizată de Agenția pentru Activități Comerciale (AKD doo), iar solicitările pot fi depuse fizic la sediul instituției din Zagreb, prin poștă sau prin platforma electronică eTachograph disponibilă în sistemul e-Citizens.

Autoritățile au precizat că obligația utilizării unui tahograf se aplică transportatorilor care desfășoară activități comerciale de transport de mărfuri, respectiv transport public contra cost.

Transportul necomercial destinat strict nevoilor personale este exceptat de la aplicarea noilor reguli. În același timp, există și anumite situații limitate în care transportul efectuat pentru activitatea proprie a unei companii poate fi exceptat, însă doar dacă sunt îndeplinite simultan două condiții.

Prima condiție presupune ca activitatea de transport să fie realizată fără compensații pentru companie sau șofer. A doua condiție stabilește că șofatul nu trebuie să reprezinte activitatea principală a persoanei care conduce vehiculul.

Conform explicațiilor oferite de AKD, conducerea vehiculului nu este considerată activitate principală dacă aceasta reprezintă mai puțin de 30% din timpul lunar de muncă al șoferului.

Aplicarea noilor reguli europene presupune și obligații suplimentare privind gestionarea și arhivarea datelor generate de tahograf, iar operatorii de transport trebuie să respecte termene clare pentru descărcarea și transmiterea informațiilor.

Companiile sunt obligate să descarce periodic datele din tahografe și de pe cardurile șoferilor, să le analizeze și să le transmită către Sistemul Central de Prelucrare a Datelor Tahografelor (SOTAH).

Datele stocate în tahograf trebuie copiate cel puțin o dată la 90 de zile, în timp ce informațiile de pe cardurile șoferilor trebuie descărcate la fiecare 28 de zile.

AKD avertizează că vehiculele cu masa între 2,5 și 3,5 tone sunt conduse, în majoritatea cazurilor, de șoferi categoria B care nu au utilizat până acum un tahograf, motiv pentru care companiile trebuie să înceapă rapid procesul de instruire și adaptare.

Instituția recomandă operatorilor economici să instaleze din timp tahografe inteligente de a doua generație în ateliere autorizate, să obțină cardurile necesare și să organizeze sesiuni de instruire pentru utilizarea corectă a echipamentelor și gestionarea obligațiilor privind transferul datelor către sistemul SOTAH.

Piața transporturilor rutiere din România este reglementată prin norme stricte privind monitorizarea timpilor de conducere și de odihnă, în conformitate cu legislația europeană și regulile aplicate de Registrul Auto Român (RAR). În prezent, echiparea cu tahograf este obligatorie pentru vehiculele de marfă cu masa maximă autorizată de peste 2,5 tone și pentru vehiculele destinate transportului de persoane cu mai mult de nouă locuri.

Pentru ca datele înregistrate să fie recunoscute oficial în cadrul controalelor, fiecare tahograf trebuie verificat și calibrat periodic. Procedura este obligatorie cel puțin o dată la doi ani și poate fi efectuată exclusiv în ateliere autorizate de Registrul Auto Român.

În contextul modificărilor aduse de legislația europeană, transportul internațional va impune utilizarea exclusivă a tahografelor inteligente de generația a doua, cunoscute sub denumirea Smart Tacho 2. De la 1 iulie 2026, obligația utilizării unui tahograf se extinde și asupra vehiculelor comerciale ușoare din categoria N1, cu masa între 2,5 și 3,5 tone, atunci când acestea efectuează transport internațional de marfă.

Din punct de vedere administrativ, șoferii profesioniști trebuie să dețină cartele tahografice nominale valabile, emise în România prin intermediul Autorității Rutiere Române (ARR). În paralel, firmele de transport sunt obligate să descarce și să arhiveze periodic datele înregistrate de tahograf, pentru a respecta cerințele impuse în cadrul controalelor desfășurate de inspectorii ISCTR.

Regulile prevăd termene clare pentru gestionarea datelor. Informațiile stocate pe cardurile șoferilor trebuie descărcate la fiecare 28 de zile, iar datele salvate în memoria internă a tahografului trebuie arhivate cel târziu la 90 de zile. Lista atelierelor autorizate pentru calibrare și intervenții tehnice poate fi consultată pe platforma oficială a Registrului Auto Român.