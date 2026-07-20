Restricții de circulație din 20 iulie. Șoferii trebuie să se pregătească pentru trafic îngreunat. Zona în care traficul va fi îngreunat

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău anunță noi restricții de circulație pe podul suspendat peste Dunăre de la Brăila, după deschiderea traficului pe cea de-a doua cale de rulare. Măsura este necesară pentru continuarea lucrărilor la infrastructura rutieră și va rămâne în vigoare până în luna august. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară din zona șantierului.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a informat că, începând de luni, 20 iulie 2026, intră în vigoare noi restricții de trafic pe podul peste Dunăre de la Brăila.

Decizia vine după finalizarea lucrărilor și redeschiderea circulației pe calea 2 a podului, urmând ca lucrările să continue pe cealaltă parte a infrastructurii.

Potrivit DRDP Buzău, restricțiile vor fi instituite pe DN2S, pe banda 1 a căii 1, pe sensul de mers Brăila – Jijila, între kilometrii 4+200 și 6+660.

Măsura este necesară pentru executarea canalului drenant, o lucrare importantă pentru evacuarea apelor și protejarea structurii rutiere.

Pe perioada lucrărilor, circulația nu va fi închisă complet, însă se va desfășura pe banda a doua, ceea ce poate conduce la reducerea vitezei de deplasare și la formarea unor coloane de autovehicule, în special în perioadele cu trafic intens.

Conform anunțului transmis de administratorul drumului, restricțiile vor rămâne în vigoare până la data de 10 august 2026, dacă lucrările se vor desfășura conform graficului stabilit.

Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările și să ia în calcul eventuale întârzieri cauzate de lucrările aflate în desfășurare.

Reprezentanții DRDP Buzău atrag atenția că siguranța participanților la trafic depinde în mare măsură de respectarea regulilor impuse în zona șantierului.

Astfel, conducătorii auto sunt îndemnați să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță față de vehiculul din față și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

De asemenea, șoferii trebuie să fie atenți la indicațiile personalului care dirijează circulația și să evite manevrele bruște care pot pune în pericol atât participanții la trafic, cât și muncitorii aflați pe șantier.

Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, iar lucrările continuă și după deschiderea circulației pentru a fi finalizate toate elementele prevăzute în proiect.

Autoritățile subliniază că restricțiile sunt temporare și au ca scop executarea în condiții de siguranță a lucrărilor rămase, astfel încât infrastructura să îndeplinească toate cerințele tehnice și de exploatare pe termen lung.

Până la finalizarea intervențiilor, șoferii care tranzitează podul sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de trafic și să manifeste prudență sporită în zona lucrărilor.