Probleme în traficul feroviar! CFR: Circulația trenurilor electrice din București Nord, afectată de condițiile meteo

Circulația trenurilor cu tracțiune electrică în zona Complexului Feroviar București Nord poate fi afectată după ce alimentarea cu energie electrică a liniei de contact a fost întreruptă duminică după-amiază. Reprezentanții CFR au transmis că incidentul este cauzat de condițiile meteorologice nefavorabile, iar echipele de intervenție lucrează pentru remedierea situației.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA a anunțat că, duminică, începând cu ora 16:04, alimentarea cu energie electrică a liniei de contact din Complexul Feroviar București Nord a fost întreruptă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor și a trenurilor electrice, iar lipsa tensiunii poate afecta temporar circulația garniturilor cu tracțiune electrică în zona Complexului Feroviar București Nord.

Echipele de specialitate ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureti intervin în teren și desfășoară verificări pentru identificarea și remedierea deficiențelor constatate. Alimentarea cu energie electrică va fi reluată după finalizarea intervențiilor și efectuarea verificărilor tehnice necesare, în condiții de siguranță.

CFR SA își exprimă regretul pentru disconfortul creat călătorilor și anunță că va informa publicul cu privire la evoluția situației.

Potrivit meteorologilor ANM, până luni, 20 iulie, la ora 10:00, va fi valabil un Cod Galben de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Zonele afectate sunt: Banat, sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sudul și local centrul Moldovei și sud-vestul Dobrogei.

Duminică (19 iulie), în Banat, în vestul și sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sudul și local centrul Moldovei și sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34…37 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 20…22 de grade.

Tot până luni, 20 iulie, la ora 10:00, va fi valabil și un Cod Galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ.

În noaptea de duminică spre luni în Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Până luni, 20 iulie, la ora 22:00, va fi valabil un Cod Galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

Luni (20 iulie), în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, precum și în Carpații Orientali și Carpații Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.