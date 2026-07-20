ANM a emis noi atenționări meteorologice valabile pentru următoarele două zile. Canicula va fi urmată de vijelii, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o serie de avertizări și atenționări meteorologice valabile în perioada 20-21 iulie, care vizează atât canicula și disconfortul termic accentuat, cât și fenomene severe de instabilitate atmosferică. În mai multe regiuni ale țării sunt prognozate temperaturi ridicate, ploi torențiale, vijelii, grindină și cantități importante de precipitații.

Prima atenționare emisă de ANM este un Cod galben de caniculă, valabil de luni, 20 iulie, ora 10:00, până marți, 21 iulie, ora 10:00. Sunt vizate sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și sud-vestul Dobrogei.

Meteorologii anunță că în aceste regiuni va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor ajunge la 34-35 de grade Celsius, iar noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 19 și 20 de grade.

ANM precizează că și marți, 21 iulie, disconfortul termic se va menține ridicat în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sudul Moldovei, unde indicele temperatură-umezeală va rămâne în jurul valorii de 80 de unități.

Tot pentru ziua de luni, între orele 10:00 și 22:00, este în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică pentru Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Orientali.

În aceste zone sunt așteptate perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și, izolat, de peste 80 km/h, precum și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1-3 centimetri. În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat vor depăși 40-50 l/mp.

În același interval, între orele 12:00 și 22:00, este valabil și un Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată pentru cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații Meridionali și Orientali.

În regiunile aflate sub avertizare portocalie sunt prognozate averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice cu rafale de 70-90 km/h, grindină de dimensiuni medii și posibil mari, cu diametrul între 2 și 5 centimetri, precum și frecvente descărcări electrice. În una până la trei ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25-50 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 60-70 l/mp.

Pentru noaptea de luni spre marți, între 20 iulie, ora 22:00, și 21 iulie, ora 10:00, ANM a emis un nou Cod galben de instabilitate atmosferică pentru Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și local în Carpații Meridionali.

Meteorologii prognozează averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de precipitații vor fi de 15-20 l/mp și, izolat, vor depăși 30 l/mp.

Ultima atenționare emisă de ANM este valabilă marți, 21 iulie, între orele 10:00 și 22:00, și vizează Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură.

În aceste regiuni sunt prognozate noi perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, rafalele urmând să atingă viteze de 50-70 km/h și, izolat, peste 80 km/h. Pe arii restrânse va cădea grindină de mici și posibil medii dimensiuni, cu diametrul între 1 și 3 centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat vor depăși 40-50 l/mp.