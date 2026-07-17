România, între arșiță și furtuni. Ce se întâmplă cu vremea la mare și la munte în weekend

Vremea din acest weekend va aduce temperaturi ridicate în mai multe regiuni ale țării, cu perioade de caniculă și disconfort termic accentuat, dar și intervale cu instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță temperaturi de până la 37 de grade în anumite zone, precum și apariția unor fenomene specifice furtunilor, în special în vestul țării și la munte.

În vestul teritoriului, cerul va fi variabil, iar în special în a doua parte a intervalului va crește probabilitatea apariției fenomenelor asociate instabilității atmosferice. Sunt prognozate înnorări accentuate, intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de 40…50 km/h, averse torențiale cu acumulări de 15…20 l/mp și descărcări electrice.

În restul țării, cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali și aproximativ 23 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Local, în vest, sud și sud-est, valorile nocturne vor caracteriza o noapte tropicală. Pe alocuri, mai ales în depresiunile intramontane, poate apărea ceață, anunță Romica Jurca.

Pe litoral, temperaturile maxime vor ajunge la 28 de grade, iar vremea va rămâne uscată. Temperatura apei mării se va situa între 23 și 24 de grade. Indicele UV va atinge nivelul 8, considerat foarte înalt. Specialiștii recomandă protejarea pielii prin folosirea cremei de soare, acoperirea capului și consumul unei cantități suficiente de apă în perioadele cu expunere prelungită la soare.

Și în zonele montane vremea va fi caldă, însă sunt prognozate furtuni. Evoluția acestora trebuie urmărită, deoarece schimbările rapide ale vremii pot afecta activitățile desfășurate pe traseele montane.

În București, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 19…21 de grade, ceea ce va determina o noapte tropicală, mai anunță meteorologul de la ANM.

Sâmbătă, în Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, dar și local în Maramureș, va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor ajunge la 34…37 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu valori minime cuprinse în general între 20 și 22 de grade. În celelalte regiuni, vremea va fi călduroasă, cu maxime între 30 și 34 de grade, mai scăzute pe litoral și în estul Transilvaniei, unde se vor situa în jurul valorilor de 27…29 de grade.

Instabilitatea atmosferică se va accentua după-amiaza și seara în cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei, dar și pe arii restrânse în alte regiuni. Fenomenele vor include perioade cu înnorări, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 40…60 km/h și izolat peste 70 km/h.

Aversele vor avea caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă pot ajunge la 20…30 l/mp și local peste 40…50 l/mp. Izolat este posibilă căderea grindinei de mici și medii dimensiuni, între 1 și 3 cm. Dimineața și noaptea, pe suprafețe mici, se poate forma ceață.

Duminică, vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice, sudice și estice. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. Local, în Oltenia și Muntenia, va fi caniculă.

Gradul de instabilitate atmosferică va crește în cea mai mare parte a țării. Sunt așteptate perioade cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale în general de 40…60 km/h.

Fenomenele vor fi mai frecvente după-amiaza și seara. Aversele pot avea caracter torențial, iar cantitățile de apă vor ajunge local la 15…25 l/mp și izolat la peste 30…50 l/mp. Pe suprafețe mici este posibilă grindina de mici și medii dimensiuni, între 1 și 3 cm.

Valorile termice vor scădea față de ziua precedentă, mai ales în jumătatea de nord a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade în Maramureș și 35…37 de grade în sudul Munteniei și al Olteniei. Temperaturile minime se vor situa între 14 și 22 de grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei și cele mai ridicate pe litoral. Pe suprafețe mici este posibilă formarea ceții.