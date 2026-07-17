Unde te distrezi în weekend? Cele mai importante evenimente din București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța și Craiova

Nu ai încă planuri pentru weekend? Indiferent dacă preferi concertele sub cerul liber, spectacolele de teatru, competițiile sportive sau târgurile tradiționale, zilele de 17–19 iulie vin cu sute de evenimente în toată țara. Am selectat cele mai atractive experiențe din principalele orașe ale României.

Ce poți face în weekend? Sfârșitul săptămânii (17 iulie–19 iulie) aduce în marile orașe din România o ofertă bogată de evenimente dedicate iubitorilor de muzică, teatru, film, sport și activități în aer liber.

De la festivaluri și concerte până la spectacole, târguri tradiționale și competiții sportive, locuitorii și turiștii vor avea la dispoziție numeroase opțiuni pentru petrecerea timpului liber.

În București, agenda de weekend este dominată de festivaluri și evenimente în aer liber. Bucharest Town Charity Run transformă Arena Națională într-un spațiu dedicat concertelor și cauzelor caritabile, cu recitaluri susținute de Dirty Shirt, Talisman și ZOB. Pasionații de muzică electronică pot participa la Deep In The Forest, iar vineri seară, Hard Rock Cafe găzduiește concertul trupei No Stress, cu acces gratuit.

Calea Victoriei devine pietonală în cadrul programului „Străzi Deschise”, unde vizitatorii vor putea admira și o expoziție de automobile clasice. Oferta este completată de Turul Street Art București, Târgul de Sfântul Ilie organizat la Muzeul Național al Țăranului Român și spectacolele programate la Teatrul Roșu, Teatrul Amzei și Sala Dalles.

La Cluj-Napoca, principalul punct de atracție este Electric Castle 2026, desfășurat la Castelul Bánffy din Bonțida. Pe parcursul weekendului urcă pe scenă artiști internaționali și români precum Twenty One Pilots, Teddy Swims, Irina Rimes, Bosquito, Nothing But Thieves, LP, The Cure, Dogstar și Vița de Vie. Programul cultural include și concerte de muzică clasică în cadrul KlausenMusik #7 și recitalul de deschidere al Cluj International Masterclasses.

În Piața Unirii are loc târgul „Clujul Tradițiilor”, iar Iulius Parc găzduiește o proiecție în aer liber a filmului „Lilo & Stitch”. În oraș mai sunt programate un concert de fanfară în Parcul Central, un eveniment dedicat tango-ului argentinian, proiecții la Cinema ARTA, o lansare de carte la Bookstory și petreceri tematice în cluburile locale.

Și Timișoara propune un weekend divers, în care cinematografia, muzica și activitățile urbane ocupă un loc central. Festivalul Ceau, Cinema! ajunge la cea de-a 13-a ediție și aduce proiecții speciale și competiții de scurtmetraje în mai multe spații culturale.

În program se regăsesc petrecerile Casa del Latino și HD Substance Techno Session, concertul de lansare al trupei B-ton, precum și Timișoara Triathlon, competiție care va anima centrul istoric.

La Complexul Amazonia continuă Academia de Plutire, iar în Iulius Town sunt organizate activități creative pentru copii. Oferta culturală este completată de cursuri gratuite de dans sportiv și un club de lectură desfășurat la Habitat B1.

La Iași, atenția este îndreptată spre UniCredit Iași Open 2026, unul dintre cele mai importante turnee de tenis din România, care programează meciurile decisive ale competiției la Baza Sportivă Ciric. În paralel, Ateneul Național organizează spectacole pentru toate vârstele în Amfiteatrul Palas, de la comedia „Take, Ianke și Cadîr” până la reprezentații pentru copii și spectacole de teatru de păpuși.

Orașul găzduiește și proiecții de film în aer liber, petreceri tematice dedicate jocurilor de societate, evenimente culturale în cadrul Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin și expoziția „RetroRadio”, deschisă la Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”.

Litoralul devine, la rândul său, un important centru al distracției. La Constanța are loc Aviation Beach Festival, desfășurat pe Plaja Reyna, în timp ce Mamaia Electronic Sunset aduce muzică house și techno pe plajele din nordul stațiunii.

Programul include spectacole ale Stagiunii Estivale a Teatrului de Stat, festivalul gastronomic Constanța Street Food Showcase, Regata Tomis Yachting și activități de sporturi nautice pe Lacul Siutghiol. Cluburile din Mamaia Nord organizează petreceri tematice cu DJ internaționali până în zorii zilei.

La Craiova, weekendul este marcat de concerte și evenimente culturale. Filarmonica Oltenia organizează concertul „Seri la Palat: Musical & Film Concert”, iar Festivalul Internațional „Adrian Păunescu” aduce pe scena Teatrului de Vară din Parcul Nicolae Romanescu nume consacrate ale muzicii folk, precum Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Emeric Imre și Magda Puskas.

Publicul poate participa și la proiecții speciale de film, poate vizita expozițiile dedicate fluturilor nocturni, aniversării performanței Nadiei Comăneci și colecției „Blendea – O istorie vizuală”, în timp ce Centrul Vechi rămâne principalul punct de atracție pentru viața de noapte.