TIFF 2026 a început la Cluj-Napoca. Nadia Comăneci, Simona Halep și Ilie Năstase, printre invitații ediției aniversare

Cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) a debutat vineri seară la Cluj-Napoca, în fața a peste 3.000 de spectatori reuniți în Piața Unirii. Ediția aniversară aduce în fața publicului 210 filme din 49 de țări, invitați de prestigiu din lumea cinematografiei și sportului, dar și o serie de evenimente speciale care s-au bucurat de un interes uriaș încă înainte de startul festivalului.

Festivalul Internațional de Film Transilvania a deschis oficial ediția cu numărul 25 în Piața Unirii din Cluj-Napoca, unde mii de cinefili au participat la gala inaugurală a celui mai important festival de film din România.

Potrivit organizatorilor, peste 3.000 de persoane au fost prezente la ceremonia de deschidere, în timp ce alte estimări indică peste 3.500 de spectatori care au ocupat toate locurile disponibile la evenimentul sold-out.

Printre invitații speciali ai serii s-au numărat Nadia Comăneci, Simona Halep, Ilie Năstase, Florin Piersic și Dorel Vișan, alături de numeroase personalități din cinematografie, cultură și sport.

Festivalul se desfășoară în perioada 12-21 iunie și marchează un sfert de secol de existență pentru unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Europa Centrală și de Est.

Publicul are la dispoziție un program impresionant care cuprinde 210 filme provenite din 49 de țări, dintre care 172 de lungmetraje și 38 de scurtmetraje.

Proiecțiile au loc în cinematografe, spații alternative și locații în aer liber din întreg orașul, oferind spectatorilor posibilitatea de a descoperi producții premiate la marile festivaluri internaționale, dar și cele mai noi creații ale unor regizori consacrați.

Directorul artistic și cofondatorul TIFF, criticul de film Mihai Chirilov, a subliniat diversitatea programului din acest an.

„Avem peste 200 de filme, cred eu pentru toate gusturile, mult film românesc de calitate, o retrospectivă pe care o dedicăm lui Corneliu Porumboiu, unul dintre cineaștii noștri foarte speciali, foarte multe comedii negre”, a declarat Mihai Chirilov.

Printre invitații internaționali ai ediției aniversare se regăsesc actrița italiană Ornella Muti, actorii Aidan Gillen și Sam Riley, regizorul britanic Ben Wheatley, precum și numeroși cineaști și profesioniști din industria filmului.

Momentul central al galei de deschidere a fost premiera națională a filmului „3 zile în septembrie”, cel mai nou lungmetraj semnat de Tudor Giurgiu, președintele TIFF.

Pelicula a fost prezentată în prezența echipei de producție și a reprezentat unul dintre cele mai așteptate evenimente ale serii.

Totodată, spectatorii au avut ocazia să urmărească în exclusivitate primele imagini din documentarul „NADIA”, aflat în prezent în producție și dedicat vieții și carierei Nadiei Comăneci.

Documentarul este realizat de Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor D. Popescu și este programat să aibă premiera în 2027.

Prezența Nadiei Comăneci la Cluj-Napoca a reprezentat unul dintre momentele speciale ale serii, fosta mare campioană participând la gală alături de mama sa și de mai multe personalități din lumea sportului și a cinematografiei.

Interesul publicului pentru ediția aniversară a festivalului s-a reflectat și în numărul mare de evenimente care și-au epuizat biletele înainte de debutul oficial.

Printre acestea se numără experiențele gastronomice Film Food și Film Food în livadă, dar și cine-concertele „Nopți albe”, regizat de Boudewijn Koole, și „Parisul doarme”, semnat de René Clair.

Organizatorii estimează că și alte proiecții și evenimente speciale vor atrage un număr foarte mare de spectatori în următoarele zile.

Începând de sâmbătă debutează proiecțiile din Competiția Oficială, secțiunea principală a festivalului, care reunește unele dintre cele mai promițătoare producții ale cinematografiei contemporane.

Programul TIFF include și numeroase expoziții, concerte, întâlniri cu regizori și actori, dar și proiecte dedicate tinerilor.

La Muzeul de Artă din Cluj-Napoca se desfășoară programul Teen Spirit, conceput special pentru adolescenți și care include proiecții, ateliere, activități sportive, târguri creative și întâlniri pe teme de interes pentru noua generație.

În primul weekend are loc și tradiționalul „Weekend la Castel”, organizat la Castelul Bánffy din Bonțida.

Sâmbătă seara va fi proiectat filmul „Crăciun amar” („Bitter Christmas”), cel mai recent lungmetraj semnat de celebrul regizor Pedro Almodóvar.

Duminică, spectatorii vor putea urmări proiecția specială a filmului „Operațiunea Monstrul”, organizată la împlinirea a 50 de ani de la premiera producției. Evenimentul va avea loc în prezența actorilor Ovidiu Schumacher și Cristina Hoffman, iar filmul va fi proiectat pe peliculă de 35 mm, într-un omagiu adus experienței cinematografice clasice.

Organizatorii au pregătit și două secțiuni noi dedicate cinefililor.

The Pitch Black Anthology este rezervată comediilor negre și include producții devenite clasice, precum „Pepi, Luci, Bom și multe alte fete”, debutul lui Pedro Almodóvar, sau celebrul „Fargo” al fraților Coen.

De asemenea, secțiunea „25 Year Later” aduce în atenția publicului zece filme care au marcat începutul noului mileniu și care au apărut în aceeași perioadă cu lansarea TIFF.

Printre titlurile incluse se numără „Donnie Darko”, regizat de Richard Kelly, „Mulholland Drive” al lui David Lynch și „La Pianiste”, semnat de Michael Haneke.

Ajuns la cea de-a 25-a ediție, Festivalul Internațional de Film Transilvania confirmă statutul său de reper al cinematografiei europene și unul dintre cele mai importante evenimente culturale organizate anual în România.