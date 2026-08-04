Ford contrazice motivul invocat de Ilie Bolojan pentru oprirea producției din România

Producția fabricii Ford din România este oprită temporar în perioada 3-19 august, însă compania precizează că măsura are legătură cu vacanța de vară planificată și nu cu lipsa de energie electrică.

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, într-o conferință de presă susținută la Guvern, că cei doi mari producători auto din România, Dacia și Ford, au oprit temporar activitatea de producție ca parte a unor măsuri voluntare de reducere a consumului de energie.

„Una dintre măsurile pe care o parte dintre companii le-au pus în practică este partea de intrare în mentenanță. Dacia și Ford sunt de azi cu producția oprită până pe 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de MW”, a precizat Bolojan.

Ulterior, reprezentanții Ford au transmis că oprirea activității nu este determinată de situația energetică din România. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru DPA că suspendarea producției face parte din programul obișnuit de vacanță de vară, stabilit anterior.

„Cert este că în prezent nu se desfășoară nicio activitate de producție datorită vacanței de vară obișnuite, planificată cu mult timp înainte”, a spus reprezentantul Ford.

Un reprezentant al sediului Ford din Europa, aflat la Koln, a descris situația drept „o neînțelegere”, după declarațiile potrivit cărora oprirea producției ar fi fost determinată de dificultățile din sectorul energetic.

Compania a precizat că astfel de perioade de vacanță sunt practicate și în alte fabrici Ford din Europa. Unitățile de producție din Germania aplică, de asemenea, opriri planificate în perioada concediilor de vară.

Anterior, premierul Ilie Bolojan afirmase, după o întâlnire cu mari consumatori industriali de energie, că producătorii auto din România, inclusiv Ford, suspendă activitatea în contextul crizei energetice cu care se confruntă țara. El a menționat că și alte companii ar putea lua măsuri pentru reducerea consumului.

Situația energetică din România este influențată de mai mulți factori, printre care seceta și temperaturile ridicate din această perioadă. Nivelul scăzut al apelor Dunării a afectat funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, unul dintre reactoare fiind oprit din cauza lipsei unei cantități suficiente de apă pentru răcire.

Al doilea reactor al centralei de la Cernavodă este, de asemenea, expus riscului de oprire dacă nivelul apei nu permite desfășurarea normală a operațiunilor de răcire.

În același timp, producția de energie hidro este redusă din cauza debitelor scăzute ale râurilor. Centralele hidroelectrice generează mai puțină electricitate comparativ cu perioadele normale, ceea ce pune presiune suplimentară asupra sistemului energetic.

În acest context, autoritățile au solicitat măsuri de economisire a energiei din partea industriei, administrațiilor locale și populației. Reducerea consumului este una dintre măsurile adoptate pentru gestionarea perioadei cu disponibilitate mai redusă de energie.

Activitatea Ford din România urmează însă calendarul stabilit anterior pentru vacanța de vară, potrivit precizărilor transmise de companie.