Anunțul făcut de Ilie Bolojan după trei ședințe decisive. Ce urmează în sectorul energetic

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că a analizat, împreună cu autoritățile și instituțiile implicate, situația din sectorul energetic și stadiul aprovizionării cu combustibil.

Potrivit mesajului publicat pe pagina sa de socializare, discuțiile au avut loc în trei ședințe de lucru și au vizat atât funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă, cât și măsurile necesare pentru menținerea stabilității Sistemului Energetic Național.

Premierul a precizat că prima ședință a fost dedicată situației de la Cernavodă, în contextul reducerii debitului Dunării și al impactului pe care această situație îl poate avea asupra funcționării Unității 2.

„În această dimineață am analizat, în trei ședințe de lucru, situația din energie și aprovizionarea cu combustibil a României. Prima ședință a vizat situația de la Cernavodă, în contextul scăderii debitului Dunării.”, a scris Ilie Bolojan.

Acesta a arătat că lucrările necesare continuă, iar autoritățile urmăresc prelungirea perioadei de funcționare a reactorului.

Premierul interimar a explicat că operațiunile de dragare și derocare sunt în desfășurare, iar următoarea etapă va fi realizată după îndeplinirea tuturor condițiilor tehnice.

„Lucrările de dragare și de derocare continuă, iar în perioada următoare urmează să fie realizată operațiunea de scufundare a barjelor, imediat ce toate condițiile tehnice vor fi îndeplinite. Obiectivul nostru este să prelungim funcționarea Unității 2 a centralei, deoarece fiecare zi de operare înseamnă un plus de energie pentru Sistemul Energetic Național.”

Ilie Bolojan a precizat că nivelul apei la Cernavodă nu a mai înregistrat scăderi, însă situația necesită în continuare monitorizare și măsuri pentru menținerea grupului în funcțiune.

„Nivelul apei la Cernavodă nu a mai scăzut. Este un semnal bun, dar situația rămâne dificilă și continuăm toate măsurile pentru a menține grupul în funcțiune cât mai mult.”

În mesajul publicat, premierul interimar a transmis că a doua ședință a fost dedicată aprovizionării cu combustibil, iar datele analizate indică o evoluție favorabilă.

„Am analizat apoi situația aprovizionării cu combustibil. Datele arată că situația s-a îmbunătățit. Rafinăria OMV procesează la capacitate maximă, iar Petromidia funcționează la aproximativ 85% din capacitate și este așteptată să revină la un regim normal de funcționare până la finalul săptămânii.”

Totodată, Ilie Bolojan a afirmat că, potrivit evaluărilor existente, nu sunt anticipate dificultăți privind alimentarea cu combustibil. „În acest moment, nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populație, agricultură și transportatori.”

Ultima ședință a fost dedicată dialogului cu principalii furnizori de energie și identificării măsurilor necesare pentru păstrarea echilibrului în sistemul energetic.

„În ultima ședință am discutat cu principalii furnizori de energie despre măsurile necesare pentru menținerea echilibrului în sistem. Am analizat soluții pentru asigurarea lichidității în piață, prin plata sumelor restante din schema de compensare, precum și colaborarea cu Transelectrica pentru identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori”, a mai punctat Bolojan.

Premierul interimar a anunțat și accelerarea procedurilor necesare pentru proiectele energetice aflate într-un stadiu avansat.

„Totodată, am convenit cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei să accelereze emiterea tuturor documentelor necesare pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat, astfel încât noile capacități de producție să poată fi puse în funcțiune cât mai rapid.”

Ilie Bolojan a adresat mulțumiri persoanelor și companiilor care au răspuns apelului autorităților privind reducerea consumului de energie.

„Mulțumesc tuturor cetățenilor și companiilor care răspund apelului de a reduce consumul de energie în aceste zile. Fiecare măsură de economisire contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic.”

În același mesaj, premierul interimar a anunțat că Executivul pregătește adoptarea unei hotărâri de guvern pentru aplicarea mecanismului prevăzut de lege în situația în care reducerea voluntară a consumului nu va fi suficientă.

„În zilele următoare vom adopta o hotărâre de guvern care pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului de energie în orele de vârf.”

De asemenea, acesta a explicat modul în care ar putea funcționa mecanismul de rezervă destinat marilor consumatori.