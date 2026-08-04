Nivelul Dunării pune presiune pe Centrala Nucleară de la Cernavodă. Cât mai poate funcționa reactorul 2

Centrala Nucleară de la Cernavodă continuă să funcționeze cu Unitatea 2 în exploatare, în timp ce nivelul scăzut al Dunării este monitorizat permanent. După intervenția realizată pe Brațul Bala, estimarea privind perioada de funcționare a reactorului a crescut de la aproximativ cinci la șapte zile, potrivit prognozelor actuale. Directorul centralei, Romeo Urjan, a declarat marți că nu există riscuri pentru securitatea nucleară, iar reactorul va fi oprit în siguranță dacă parametrii tehnici necesari funcționării nu vor mai putea fi menținuți.

Centrala Nucleară de la Cernavodă produce în continuare energie prin reactorul 2, fără probleme de funcționare, însă evoluția debitului Dunării rămâne un factor esențial pentru activitatea instalației. Potrivit conducerii centralei, intervenția efectuată luni pe Brațul Bala a îmbunătățit nivelul apei la sistemul de captare și a oferit un răgaz suplimentar pentru exploatarea reactorului.

„Centrala Nucleară de la Cernavodă se află în funcțiune cu unitatea numărul 2. Este în condiții stabile, fără probleme de funcționare. Operațiunea de ieri a ajutat Centrala Nucleară de la Cernavodă. Din punctul nostru de vedere, considerăm un succes. Am crescut debitul Dunării și nivelul la aspirația noastră. În momentul de față avem circa două zile de funcționare suplimentare prin operația de ieri”, a declarat Romeo Urjan la Digi24.

Înainte de această intervenție, estimările indicau că reactorul ar mai putea funcționa aproximativ cinci zile, în condițiile prognozate pentru debitul Dunării. După efectuarea lucrărilor, perioada estimată a fost extinsă la aproximativ șapte zile.

„Dacă ieri aveam cinci zile de funcționare, aproximativ, bazat pe prognoză, astăzi putem spune că avem șapte zile, la fel bazat pe prognoza actuală a Dunării”, a explicat directorul centralei.

Conducerea centralei subliniază că intervalul de șapte zile reprezintă o estimare calculată pe baza datelor hidrologice disponibile în prezent și poate fi modificat dacă prognoza privind debitul Dunării se schimbă.

Romeo Urjan a precizat că această perioadă nu este un termen fix, ci reflectă situația cunoscută în acest moment.

„Încă șapte zile de astăzi, într-adevăr, dar, după cum am spus, este o prognoză bazată pe elementele pe care le avem în momentul de față asupra debitului Dunării”, a precizat el.

Conducerea Centralei Nucleare de la Cernavodă afirmă că nu există un risc privind securitatea instalației, chiar dacă debitul fluviului va continua să scadă. În cazul în care parametrii necesari funcționării nu vor mai putea fi menținuți, reactorul va fi oprit controlat, conform procedurilor aplicate în industria nucleară.

„Orice centrală nucleară, oriunde în lume, este prevăzută cu aceste scenarii de criză. Prin aceste scenarii de criză, funcționarea se continuă sau se oprește centrala nucleară. Deci suntem în cadrul operațiunilor noastre de funcționare la urgență și nu avem un scenariu negru aici. Centrala se oprește și se oprește în siguranță”, a afirmat Romeo Urjan.

Decizia privind oprirea reactorului este luată în funcție de mai mulți indicatori tehnici monitorizați permanent de echipele centralei, în special nivelul apei la captare și comportamentul sistemului de răcire.

„Supraveghem mai mulți parametri, nivelul în aspirație și vibrațiile la pompele de răcire. În funcție de acești parametri, oprim centrala în siguranță pentru a nu avea probleme”, a explicat directorul centralei.

Autoritățile continuă lucrările menite să crească debitul de apă care ajunge la centrala nucleară. După detonarea formațiunii de rocă de pe Brațul Bala, următoarea etapă prevede amplasarea a patru barje care să redirecționeze un volum mai mare de apă către zona de captare.

Potrivit lui Romeo Urjan, aceste măsuri sunt deja în curs de implementare și ar putea contribui la prelungirea perioadei de funcționare a reactorului.

„Aceste măsuri suplimentare se iau chiar acum. Deci, ați văzut ieri, explozia acelei stânci ne-a adus zile suplimentare. Colegii noștri din celelalte ministere lucrează acum pentru a amplasa cele patru barje. Acele patru barje care se vor instala pe Brațul Bala vor redirecționa mai multă apă spre Cernavodă și ne așteptăm să vedem o creștere”, a declarat Urjan.

Directorul centralei a explicat că eficiența acestor intervenții va depinde și de evoluția naturală a debitului Dunării în perioada următoare.

„Dacă vedem o prognoză pozitivă, câteva zile în plus pot să ajute la funcționarea pe lungă durată a reactorului de la Unitatea 2”, a spus directorul centralei.

Actuala situație are un precedent în istoria Centralei Nucleare de la Cernavodă. În anul 2003, când era în exploatare doar Unitatea 1, nivelul foarte redus al Dunării a impus oprirea reactorului pentru aproximativ o lună.

„În 2003 era o singură unitate în funcțiune, Unitatea 2 nu era construită, deci Unitatea 1 a fost oprită în 2003. Am avut la fel de mult și atunci un nivel scăzut în Dunăre și unitatea a fost oprită pentru aproximativ o lună de zile, este adevărat”, a declarat Romeo Urjan.

Menținerea în funcțiune a Unității 2 are o importanță majoră pentru Sistemul Energetic Național, în condițiile în care producția de energie este influențată de seceta hidrologică și de nivelul redus al apelor.

Potrivit directorului Centralei Nucleare de la Cernavodă, reactorul aflat în exploatare livrează în prezent aproximativ 680 MW în sistemul energetic național.