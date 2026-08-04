Dragoș Pîslaru: Amendamentele privind decarbonizarea pot pune în pericol miliarde de euro din PNRR

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, avertizează că amendamentele adoptate în Senat la legislația privind decarbonizarea pot pune în pericol accesul României la fondurile din PNRR. Potrivit lui, modificările riscă să blocheze cererile de plată către Comisia Europeană și să genereze pierderi de miliarde de euro.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, avertizează că amendamentele adoptate marți în Senat la legislația privind decarbonizarea ar putea avea consecințe grave asupra Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), inclusiv blocarea accesului României la fondurile europene și pierderea unor sume de ordinul miliardelor de euro.

Într-o postare publicată pe Facebook, oficialul susține că modificările votate în Senat, dacă vor fi adoptate și de Parlament și vor deveni lege, riscă să genereze ceea ce Regulamentul european privind Mecanismul de Redresare și Reziliență definește drept „reversibilitate” în cazul Jalonului 114.

Potrivit lui, problema nu se limitează la eventualele penalități aferente Jalonului 119a din Cererea de Plată nr. 6. El afirmă că Guvernul purta deja negocieri avansate cu Comisia Europeană pentru a justifica, pe baza unui studiu elaborat de Transelectrica și prezentat Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), necesitatea menținerii unor capacități suplimentare de producție a energiei, din cauza riscurilor pe care le-ar genera închiderea acestora.

Ministrul interimar explică însă că modificările legislative introduse în Parlament ar afecta Jalonul 114, deja declarat îndeplinit de Comisia Europeană în cadrul Cererii de Plată nr. 2, în baza căruia România a primit deja finanțări europene. În opinia sa, schimbarea retroactivă a legislației ar încălca principiul ireversibilității reformelor prevăzut de Regulamentul (UE) 2021/241.

Pîslaru avertizează că o eventuală constatare a reversibilității de către Comisia Europeană ar atrage sancțiuni financiare mult mai severe decât cele asociate Jalonului 119a și ar conduce la blocarea depunerii unor noi cereri de plată în cadrul PNRR. El susține că România nu ar mai putea transmite Cererea de Plată nr. 5, despre care afirmă că era pregătită pentru depunere, și nici Cererea finală de Plată nr. 6.

Oficialul apreciază că efectele unei astfel de situații ar include deteriorarea ratingului de țară, pierderea credibilității României și blocarea finanțării pentru investiții în spitale, școli și infrastructură.

Ministrul interimar al Muncii face apel la responsabilitate și le solicită parlamentarilor, inclusiv celor din PSD, să nu permită transformarea acestor amendamente în lege, argumentând că există o diferență majoră între negocierea tehnică cu Comisia Europeană privind menținerea temporară a unor capacități energetice și modificarea retroactivă a unor reforme deja finanțate prin PNRR.