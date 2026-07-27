Începe sesiunea extraordinară în Parlament. În joc sunt peste 21 de miliarde de euro din PNRR și SAFE

Sesiunea extraordinară a Parlamentului începe luni, 27 iulie, după convocarea senatorilor și deputaților pentru adoptarea unor proiecte legislative considerate esențiale în relația României cu Uniunea Europeană. Pe agenda aleșilor se află reforme legate de PNRR, acordul SAFE, modificări fiscale privind TVA pentru locuințe, Codul administrativ și alte acte normative urgente. Miza este de ordinul miliardelor de euro, însă una dintre cele mai importante reforme, Legea salarizării, rămâne blocată pe fondul disputelor politice și juridice.

Sesiunea extraordinară a fost convocată pentru perioada 27-31 iulie, după ce Guvernul și Parlamentul au identificat mai multe proiecte legislative de care depinde accesarea unor fonduri europene importante prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar și prin programul european SAFE destinat consolidării capacităților de apărare.

Senatorii și deputații revin astfel din vacanța parlamentară pentru cinci zile de activitate, în care trebuie să accelereze adoptarea reformelor asumate de România în fața Comisiei Europene.

În Senat, lucrările încep luni, de la ora 14:00, cu o ședință de plen desfășurată atât la Palatul Parlamentului, cât și în sistem online. După plen, activitatea continuă în comisiile permanente.

Pe ordinea de zi figurează un proiect privind recompensarea angajaților administrației fiscale și vamale în funcție de performanțele în colectarea veniturilor bugetare, precum și modificări ale Codului administrativ.

Senatorii vor analiza și două proiecte care vizează legislația fiscal-bugetară. Acestea includ modificări privind aplicarea cotei reduse de TVA pentru anumite locuințe, după dificultățile administrative semnalate în ultimele săptămâni pe piața imobiliară.

Programul de lucru poate fi extins pe parcursul săptămânii, deoarece ordinea de zi poate fi completată cu inițiative legislative adoptate de Camera Deputaților. În aceste condiții, activitatea comisiilor parlamentare ar urma să continue până la finalul săptămânii.

În Camera Deputaților urmează să intre în dezbatere mai multe proiecte legislative cu impact asupra reformelor asumate de România. Printre acestea se numără Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, modificări în domeniul sănătății și reglementările privind acordarea primelor de carieră pentru personalul din învățământ.

Deputații vor analiza și proiectul referitor la consolidarea legislației privind integritatea, precum și inițiativa privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire.

Majoritatea proiectelor vor putea ajunge în plen numai după finalizarea rapoartelor întocmite de comisiile parlamentare competente, ceea ce face ca ritmul lucrărilor din această săptămână să fie esențial pentru respectarea calendarului asumat.

Una dintre cele mai importante inițiative aflate în procedură de urgență este aprobarea Acordului de împrumut SAFE încheiat între România și Uniunea Europeană. Proiectul este dezbătut mai întâi în Camera Deputaților, urmând ca Senatul să aibă votul decizional.

Programul SAFE reprezintă instrumentul european prin care statele membre pot contracta împrumuturi pe termen lung, în condiții avantajoase, pentru achiziții comune de echipamente militare, dezvoltarea industriei europene de apărare și investiții în infrastructură cu utilizare duală.

României i-a fost alocată o finanțare maximă de 16,68 miliarde de euro, una dintre cele mai consistente din cadrul programului. Din această sumă, prefinanțarea stabilită la nivel european depășește 2,5 miliarde de euro.

În paralel, și reformele asumate prin PNRR au o miză financiară majoră. Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a asociat șase reforme restante cu plata a peste 4,5 miliarde de euro pe care România trebuie să le încaseze de la Uniunea Europeană.

Unul dintre cele mai importante jaloane prevăzute în PNRR, respectiv adoptarea noii Legi a salarizării, are în prezent șanse reduse de a fi îndeplinit într-un termen apropiat. Proiectul este blocat atât din cauza divergențelor politice, cât și a litigiilor aflate pe rolul instanțelor.

PSD a anunțat că nu susține forma propusă de Guvernul interimar și a solicitat modificări privind salariile din educație, sănătate și apărare. În același timp, federațiile sindicale au transmis că nu mai participă la negocierile cu Executivul.

Situația s-a complicat după ce Curtea de Apel București a suspendat, la solicitarea Federației Sanitas, procedura referitoare la proiectul Legii salarizării.

„Nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în parlament nu pot fi introduse şi dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie şi în procedura ordonanţei preşedinţiale, vădită aparenţă de nelegalitate”, au transmis reprezentanții Sanitas.

Discuțiile vizează și reforma legislației privind integritatea, precum și modificările propuse la Codul administrativ. Orice schimbare adoptată de Parlament trebuie să respecte jaloanele și angajamentele negociate de România cu reprezentanții Comisiei Europene.

„Partidele ar trebui să pună între paranteze disputele politice”, a afirmat președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, după ce a propus constituirea unui „comitet de criză” informal, alcătuit din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare, care să pregătească soluțiile legislative urgente până la învestirea unui guvern cu puteri depline.

Inițiativa nu a fost însă acceptată de toate formațiunile politice. PNL a respins propunerea, argumentând că actualele comisii parlamentare și procedurile legislative existente sunt suficiente pentru adoptarea proiectelor considerate urgente.