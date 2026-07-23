Legea salarizării se amână din nou. Bolojan anunță: Va fi nevoie de încă o sesiune extraordinară a Parlamentului

Legea salarizării nu va fi adoptată în sesiunea extraordinară a Parlamentului programată în perioada 27-31 iulie, a anunțat joi premierul interimar Ilie Bolojan. Șeful Executivului a explicat că finalizarea acestui jalon din PNRR va necesita convocarea unei noi sesiuni extraordinare. Declarațiile au fost făcute după ultima ședință de Guvern înaintea dezbaterilor parlamentare dedicate reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Legea salarizării reprezintă unul dintre jaloanele importante asumate de România prin PNRR, însă Executivul admite că proiectul nu este suficient de avansat pentru a fi adoptat în forma finală în sesiunea extraordinară care începe pe 27 iulie. Potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, calendarul actual face improbabilă încheierea dezbaterilor în perioada stabilită.

Anunțul vine într-un moment tensionat, după ce toate cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național au părăsit consultările cu Guvernul și au solicitat retragerea proiectului. Organizațiile sindicale susțin că actuala formă a legii nu mai poate constitui baza unei reforme credibile și acuză Executivul că invocă riscul pierderii fondurilor europene pentru a grăbi adoptarea actului normativ.

În conferința de presă susținută după ședința de Guvern, premierul a prezentat stadiul celor șase reforme majore de care depinde accesarea unor fonduri importante prin PNRR și a precizat că proiectul privind salarizarea este singurul care nu este pregătit pentru etapa finală.

„În faza în care suntem, cred că este puțin probabil să avem o dezbatere finală săptămâna viitoare. Cred că este nevoie de încă o sesiune extraordinară”, a declarat Ilie Bolojan.

Anterior, premierul interimar afirmase că România mai are de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi prin PNRR, fonduri destinate finanțării unor proiecte precum autostrăzi, căi ferate, spitale, școli și investiții locale.

Premierul interimar a explicat că sesiunea extraordinară a Parlamentului va fi dedicată în principal proiectelor asumate prin PNRR și a precizat că, dintre cele șase reforme aflate pe agendă, doar una ridică probleme majore de calendar.

„Am avut astăzi ultima ședință de Guvern înaintea sesiunii extraordinare a Parlamentului, în care discuțiile vor fi axate pe PNRR. Este o săptămână importantă. Sunt șase capitole importante, care corespund unor proiecte depuse în Parlament. Cu excepția unuia dintre ele, pot fi dezbătute fără probleme”, a declarat Ilie Bolojan.

În continuare, premierul a prezentat stadiul fiecărei reforme incluse în pachetul PNRR și a explicat unde se află acestea în procedura parlamentară.