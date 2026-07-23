Un nou val de scumpiri amenință Europa. Ce se poate întâmpla cu dobânzile din septembrie

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a transmis că evoluția prețurilor petrolului ar putea avea un rol important în decizia de politică monetară din septembrie, menținând deschisă posibilitatea unei noi majorări a ratelor dobânzilor.

Cu aproximativ șase săptămâni înainte, BCE considera că presiunile inflaționiste se reduc într-un ritm favorabil. Scăderea prețurilor petrolului după un armistițiu între Statele Unite și Iran, temperarea inflației peste așteptări și o rezistență mai mare a economiei zonei euro schimbaseră perspectiva instituției.

Situația s-a modificat însă rapid. În timpul conferinței de presă de joi, Lagarde a menționat în repetate rânduri impactul prețurilor energiei, în special al petrolului, asupra perspectivelor economice și asupra viitoarelor decizii ale BCE.

Deși oficialii băncii centrale au subliniat că hotărârea din septembrie va depinde de datele economice disponibile, mesajul transmis a fost că evoluția piețelor energetice poate deveni unul dintre principalii factori care vor influența menținerea sau creșterea ratelor dobânzilor.

Consiliul guvernatorilor BCE a decis să mențină neschimbate cele trei rate principale ale dobânzilor, în linie cu așteptările pieței. Totuși, declarațiile lui Christine Lagarde au indicat o abordare mai prudentă decât ar fi sugerat decizia în sine. Președinta BCE a explicat că membrii Consiliului Guvernatorilor au analizat în ultimele două zile modificările apărute după reuniunea din iunie.

La acel moment, semnalele economice erau favorabile. Inflația încetinise mai mult decât se anticipase, ajungând la 2,8%, activitatea economică se menținuse peste estimări, iar Memorandumul de Înțelegere dintre SUA și Iran, urmat de un armistițiu, contribuise la reducerea prețurilor petrolului. „Aceasta a fost prima parte a acelei perioade”, a spus Lagarde, explicând că ulterior contextul internațional s-a schimbat.

„Memorandumul de înțelegere a fost de scurtă durată. Încetarea focului a fost încălcată de mai multe ori și a dus la situația actuală în care avem în mod clar o reapariție a conflictului și o evoluție serioasă pe piețele de mărfuri”, a declarat Lagarde.

Schimbarea rapidă a condițiilor externe a fost unul dintre motivele pentru care banca centrală a preferat să nu modifice ratele dobânzilor la reuniunea de joi. Factorii de decizie încearcă să stabilească dacă noul șoc energetic va avea un efect temporar sau dacă poate genera presiuni inflaționiste mai persistente.

„Impactul inflaționist complet al șocului energetic nu s-a manifestat încă”, a spus Lagarde, precizând că oficialii urmăresc „intensitatea și durata șocului”, precum și eventualele efecte indirecte sau de runda a doua.

Deocamdată, președinta BCE a afirmat că instituția nu observă semnale potrivit cărora companiile ar răspunde prin majorări mai mari ale salariilor, un factor urmărit atent deoarece ar putea menține inflația la niveluri ridicate pentru o perioadă mai lungă. „Rămânem bine poziționați pentru a naviga prin incertitudine”, a asigurat Lagarde.

Reuniunea BCE a avut loc într-un moment marcat de noi tensiuni pe piețele energetice. În timpul declarațiilor lui Lagarde la Frankfurt, prețul petrolului Brent a crescut cu peste 6%, ajungând la 100 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din luna mai.

Creșterea a avut loc după revendicarea unor atacuri asupra petrolierelor saudite în Marea Roșie de către militanții Houthi susținuți de Iran, pe fondul temerilor privind posibile perturbări ale aprovizionării.

Atacurile au venit după noi incidente în apropierea Strâmtorii Hormuz și după intensificarea preocupărilor legate de transportul maritim prin una dintre cele mai importante zone pentru comerțul energetic mondial.

Lagarde a precizat că aceste evoluții au apărut după încheierea discuțiilor Consiliului Guvernatorilor, astfel că nu au influențat direct decizia adoptată joi. Totuși, ea a descris situația drept „alarmantă” și a anunțat că experții BCE vor analiza mai multe scenarii privind evoluția prețurilor petrolului și gazelor înaintea reuniunii din septembrie. Instituția urmărește atât piața petrolului, cât și piața gazelor naturale, unde nivelul stocurilor rămâne un element important înaintea sezonului rece.

Christine Lagarde a transmis că hotărârea de joi a fost adoptată în unanimitate, dar după discuții privind direcția viitoare a politicii monetare. Ea a precizat că unii membri ai Consiliului Guvernatorilor au analizat posibilitatea ca BCE să ia deja în calcul o nouă creștere a dobânzii.

În cele din urmă, oficialii au decis că perioada până în septembrie le va permite să evalueze noi date privind inflația, evoluția economiei și noile proiecții ale specialiștilor BCE înainte de a stabili dacă este necesară o politică monetară mai restrictivă.

„Sarcina probei revine datelor”, a spus Lagarde, întrebată dacă susținătorii unei noi majorări a dobânzii sau cei care preferă menținerea politicii actuale au argumente mai puternice.

BCE a reiterat că nu își asumă în avans o anumită direcție privind ratele dobânzilor. Totuși, discuțiile de joi au evidențiat importanța tot mai mare a evoluțiilor de pe piețele energetice pentru viitoarele decizii.

Lagarde a respins și speculațiile privind o posibilă plecare înainte de finalul mandatului său, declarând: „Nu mă veți vedea în spate înainte de 2027”, înainte de a adăuga că „când sunt nori la orizont, căpitanul rămâne pe navă”.