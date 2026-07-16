Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz schimbă calculele BCE. Ce se întâmplă cu dobânzile în zona euro

Reluarea confruntărilor din Orientul Mijlociu și creșterea prețului petrolului influențează așteptările investitorilor înaintea deciziei de politică monetară a Băncii Centrale Europene (BCE), programată pentru săptămâna viitoare. Evoluțiile din zona Strâmtorii Ormuz au readus în atenție riscurile privind inflația și direcția dobânzilor în zona euro.

Noile tensiuni dintre Statele Unite și Iran, precum și avansul cotațiilor petrolului determină piețele financiare să reevalueze perspectivele privind ședința BCE din 22 iulie. Scumpirea energiei a redus probabilitatea ca instituția să păstreze dobânzile la nivelurile actuale, în condițiile în care presiunile inflaționiste rămân un factor urmărit de oficialii europeni.

Președintele Bundesbank, Joachim Nagel, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, a transmis că situația economică rămâne dificil de anticipat, pe fondul conflictelor și al evoluțiilor de pe piața petrolului.

„Reizbucnirea conflictului militar în Orientul Mijlociu și noua creștere a prețurilor petrolului subliniază faptul că situația rămâne extrem de volatilă, iar incertitudinea este la fel de ridicată”, a declarat miercuri, pentru Reuters, președintele Bundesbank și responsabil cu stabilirea ratelor dobânzii la BCE, Joachim Nagel.

Oficialul german a precizat că politica monetară trebuie să rămână atentă la noile schimbări economice. „Este recomandabil să acţionăm cu prudenţă, dar şi cu hotărâre atunci când este necesar. Politica monetară va rămâne vigilentă”, a afirmat Nagel.

BCE a redus dobânda-cheie de patru ori în prima jumătate a anului 2025, de la 3% la 2%. Direcția politicii monetare s-a modificat ulterior, în luna iunie, când instituția a majorat dobânda pentru facilitatea de depozit cu 0,25 puncte procentuale, până la 2,25%, ca reacție la accelerarea inflației determinată de creșterea costurilor energetice, potrivit cnbc.com.

Inflația din zona euro se apropiase anterior de obiectivul de 2% stabilit de BCE, însă conflictul cu Iranul a contribuit la o creștere până la 3,2% în luna mai. Datele preliminare indică o încetinire în iunie, când inflația a ajuns la 2,8%, însă prețurile energiei au rămas cu 8,7% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent. Inflația de bază s-a situat la 2,4%.

Creșterea recentă a prețului petrolului a readus presiunile asupra perspectivelor inflaționiste. Contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare în septembrie au depășit pragul de 85 de dolari pe baril, după ce cu aproximativ o săptămână înainte se tranzacționau în jurul valorii de 70 de dolari.

Evoluția pieței energetice are o influență semnificativă asupra economiei zonei euro, care depinde de importuri pentru o parte importantă din necesarul de energie. Potrivit datelor Eurostat, în anul 2024, aproximativ 57% din necesarul energetic al zonei euro a provenit din importuri.

În acest context, oficialii BCE analizează impactul creșterii costurilor energetice asupra inflației, dar și efectele pe care eventualele modificări ale dobânzilor le-ar putea avea asupra activității economice.

Economia zonei euro a înregistrat o contracție de 0,2% în primul trimestru al anului 2026, iar o nouă majorare a dobânzilor ar putea amplifica presiunile asupra creșterii economice. Membrii BCE urmăresc astfel echilibrul dintre controlul inflației și menținerea condițiilor financiare adecvate.