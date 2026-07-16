Pariu record pus pe Vladimir Putin. În ce condiție ar putea câștiga milioane de dolari

Un parior anonim a plasat un pariu de 400.000 de dolari pe posibilitatea ca Vladimir Putin să își piardă puterea până la sfârșitul anului 2026. Dacă scenariul anticipat se va produce, suma potențială obținută ar putea ajunge la aproximativ 2,5 milioane de dolari, potrivit informațiilor despre tranzacția realizată pe platforma de predicții Polymarket.

Platforma Polymarket a devenit cunoscută pentru piețele sale de predicții, unde utilizatorii pot paria pe o gamă largă de evenimente, de la subiecte politice și economice până la scenarii mai neobișnuite.

Printre exemplele de pariuri disponibile s-au numărat inclusiv predicții legate de revenirea lui Iisus Hristos în acest an sau alegerea numelui unei criptomonede importante inspirat de un sandviș.

Piața predicțiilor a atras însă și atenția prin volumul financiar pe care îl generează. Sectorul este estimat la aproximativ 24 de miliarde de dolari lunar, dar dezvoltarea rapidă a acestor platforme a adus și numeroase controverse legate de modul de funcționare, transparență și posibilitatea utilizării unor informații privilegiate.

Potrivit informațiilor prezentate de Forbes și NBC News, utilizatorul anonim de pe Polymarket are o imagine de profil cu steagul Ucrainei și s-a alăturat platformei în urmă cu câteva luni. Acesta a plasat mai multe pariuri legate de situația din Rusia și Ucraina, însă pariul privind pierderea puterii de către Vladimir Putin reprezintă cea mai mare miză realizată până acum.

Pariul ar putea genera un câștig de aproximativ 2,5 milioane de dolari dacă liderul rus este înlăturat de la conducere, demisionează sau pierde puterea într-un alt mod până la finalul anului 2026. Probabilitatea estimată de platformă pentru acest scenariu este de aproximativ 12%.

Rusia nu are programate alegeri prezidențiale până în anul 2030. În septembrie sunt prevăzute însă alegeri pentru desemnarea unor lideri regionali și pentru stabilirea componenței legislativului național, Duma de Stat.

Activitatea platformelor de predicții a generat în ultimul timp mai multe dezbateri privind necesitatea unor reguli mai stricte. Un caz invocat frecvent este cel al soldatului Van Dyke, care ar fi pariat pe Polymarket că liderul venezuelean Nicolás Maduro va fi înlăturat de la putere, folosind informații clasificate despre o operațiune militară americană planificată în Venezuela.

Au existat și alte investigații privind posibile tranzacții bazate pe informații interne, inclusiv în domeniul politic. Trei candidați la Congres au fost eliminați de pe platforma de predicții Kalshi după ce s-a constatat că plasaseră pariuri pe propriile alegeri.

Mai multe alte situații considerate potențial problematice, legate de evenimente politice sau militare din Statele Unite, au fost analizate de autorități în acest an.

Industria este supravegheată de Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures cu Mărfuri, iar în Congresul american au fost propuse mai multe inițiative legislative pentru creșterea controlului asupra acestor platforme. Printre acestea se află Legea PREDICT și Legea privind Integritatea Publică pe Piețele de Predicție Financiară.

Autoritățile analizează introducerea unor măsuri suplimentare de siguranță, inclusiv restricții pentru contractele considerate contrare interesului public, precum cele asociate terorismului sau conflictelor armate.

Forbes a precizat că „nu este clar dacă pariul cu Vladimir Putin s-ar încadra în această interdicție de interes public”. De asemenea, nu există informații publice care să arate dacă utilizatorul care a plasat pariul deține date confidențiale similare celor utilizate în cazul Van Dyke.

În paralel, Polymarket, Kalshi și alte platforme de predicții sunt implicate în mai multe dispute juridice. Unele state americane susțin că aceste companii ar funcționa asemenea unor servicii de jocuri de noroc fără autorizație sau că nu respectă anumite prevederi privind protecția consumatorilor.

În unele cazuri au fost solicitate ordine de încetare a activității, iar alte demersuri au vizat aplicarea unor taxe asupra comisioanelor obținute din tranzacțiile realizate pe piețele de predicții.