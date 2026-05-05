Ucraina face un pas unilateral către detensionare, anunțând oficial încetarea focului începând cu 6 mai, în contextul absenței unui dialog direct cu partea Rusiei privind condițiile unui armistițiu coordonat.

„Până în prezent, nu a existat niciun apel oficial către Ucraina privind modalitatea încetării ostilităţilor, care este anunţată pe reţelele sociale ruseşti”, a spus Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că poziția Kievului se bazează pe protejarea vieții civile, plasată deasupra oricăror considerente simbolice sau politice.

Liderul de la Kiev a transmis că Ucraina va acționa în mod reciproc față de eventualele măsuri ale Moscovei și a cerut trecerea de la declarații la acțiuni concrete, relatează Ukrinform.

„Vom acţiona în oglindă, începând cu momentul specificat. Este timpul ca liderii ruşi să ia măsuri reale pentru a-şi încheia războiul, dacă Ministerul Apărării rus consideră că nu va organiza o paradă la Moscova fără bunăvoinţa Ucrainei”, a adăugat Zelenski.

Rusia a anunțat un armistițiu separat pentru perioada 8-9 mai, în contextul celebrării victoriei sovietice din 1945, însă mesajul oficial include avertismente ferme privind reacția militară în cazul unor incidente.

„În conformitate cu o decizie a comandantului suprem al forţelor armate ale Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a fost decretat un armistiţiu în perioada 8-9 mai 2026”, a anunţat ministerul într-un mesaj publicat pe MAX, o aplicaţie de mesagerie dezvoltată de stat ca alternativă de comunicare oficială la reţelele sociale consacrate.

Ministerul rus al Apărării a avertizat că orice tentativă de perturbare a acestor zile comemorative va atrage un răspuns militar major.

„Dacă regimul de la Kiev încearcă să-şi pună în aplicare planurile criminale menite să perturbe celebrarea celei de-a 81-a aniversări a Victoriei în Marele Război Patriotic, forţele armate ruse vor lansa un atac masiv de represalii cu rachete asupra centrului Kievului”, arată ministerul.

Oficialii ruși susțin că până în prezent au evitat astfel de acțiuni din considerente umanitare.

„În ciuda capacităţilor de care dispunem, Rusia s-a abţinut până acum de la astfel de acţiuni din motive umanitare”, susţine comunicatul.

Totodată, autoritățile de la Moscova au emis avertismente directe pentru civili și personal diplomatic.

„Avertizăm populaţia civilă din Kiev şi personalul misiunilor diplomatice străine cu privire la necesitatea de a părăsi oraşul în timp util”, transmite Ministerul Apărării din Federaţia Rusă.

Inițiativele separate de armistițiu reflectă lipsa unui mecanism comun de negociere între părți, în condițiile în care discuțiile recente au implicat actori externi, fără participarea directă a Kievului.

Potrivit informațiilor anterioare, pe 29 aprilie, Vladimir Putin a discutat telefonic cu Donald Trump despre posibilitatea unui armistițiu pe 9 mai.

Ulterior, pe 4 mai, Ministerul rus al Apărării a formalizat propunerea unui armistițiu limitat la perioada 8-9 mai, justificat prin marcarea Zilei Victoriei.

Președintele ucrainean a precizat că aceste discuții nu au inclus partea ucraineană, ceea ce subliniază caracterul unilateral al inițiativelor anunțate de Moscova.

