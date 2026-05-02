Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o dronă a pătruns temporar în spațiul aerian românesc, în zona Chilia, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra unor obiective din Ucraina, aflate în apropierea frontierei cu România.

”În dimineața zilei de sâmbătă, 2 mai, Federația Rusă a reluat atacurile asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Un grup de douăzeci de drone aeriene ale Federației Ruse au fost detectate de radarele MApN, în evoluție spre zona localității Ismail (Ucraina)”, au transmis reprezentanții MApN.

Sistemele radar au confirmat ulterior că una dintre drone a traversat pentru scurt timp spațiul aerian național, înainte de a-și continua traiectoria spre teritoriul ucrainean.

În urma detecțiilor, autoritățile au activat procedurile standard de securitate. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de Poliție Aeriană au decolat în jurul orei 02:00 de la Baza 86 Aeriană Fetești.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind declanșate măsuri de avertizare pentru populația din nordul județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 02:03, în contextul în care, pe malul ucrainean al Dunării, au fost raportate mai multe explozii.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 02:50, după ce pericolul imediat a fost considerat încheiat.

”MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea”, au mai transmis oficialii.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a subliniat că România trebuie să privească securitatea prin prisma particularităților sale strategice, în special în ceea ce privește regiunea Mării Negre. În acest context, el a arătat că experiența Ucrainei oferă lecții relevante, demonstrând că apărarea litoralului nu depinde neapărat de o forță militară clasică echivalentă cu cea a adversarului.

Potrivit acestuia, conflictul a evidențiat faptul că metodele asimetrice pot limita semnificativ capacitatea unei flote superioare, iar situația actuală a Rusiei reflectă tocmai eficiența acestor tactici. Oficialul a explicat că Ucraina a reușit să compenseze lipsa unei flote comparabile prin soluții inovatoare, bazate pe creativitate și adaptare, ceea ce i-a permis să își apere litoralul într-un mod eficient.

“Securitatea României are dimensiuni specifice. De exemplu, ce ne interesează pe noi e securizarea Mării Negre și, în acest domeniu, lecția ucraineană e de mare interes. Ce ne-a demonstrat tuturor lecția Ucrainei? Anume că apărarea litoralului național nu cere neapărat mijloace simetrice, adică în fața unei flote trebuie să stea o altă flotă de dimensiuni comparabile și cu un nivel de înarmare comparabil. Rusia e astăzi în situația de a nu-și putea utiliza flota nu pentru că flota ucraineana i s-a opus cu succes, ci pentru că ucrainenii au fost suficient de creativi astfel încât să creeze mijloace asimetrice de apărare a propriului litoral”, a explicat acesta.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a arătat că România ar trebui să își adapteze strategia de apărare a litoralului printr-un model stratificat și asimetric, inspirat din lecțiile recente ale războiului din regiune. În viziunea sa, acest sistem ar presupune integrarea mai multor tipuri de capabilități, de la drone aeriene și maritime până la soluții antidrone, toate conectate la un mecanism extins de supraveghere și monitorizare.

El a subliniat că un rol esențial îl au sistemele radar, care trebuie să permită detectarea din timp a potențialelor amenințări, astfel încât reacția să fie rapidă și adecvată în funcție de tipul țintei.

“Asta trebuie sa înțelegem și noi și să creăm o apărare stratificată, asimetrică, a propriului litoral, utilizând sisteme de drone și antidrone, drone maritime, drone aeriene, asociate unele cu celelalte de un sistem de supraveghere a spațiului de interes pentru noi și de monitorizare a acestui spațiu, un sistem de radare așadar, care să permită nu numai identificarea prematură a țintei, ci si o reacție adecvată la aceste ținte”, a spus Lazurca.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a explicat că Armata Română are deja elaborate planuri solide și detaliate privind înzestrarea, aflate în curs de implementare. Acesta a subliniat că există și susținere financiară pentru continuarea acestor programe, asigurată prin implicarea Ministerului Finanțelor, cu acordul premierului.

Potrivit lui, strategia de modernizare vizează toate categoriile de forțe și nu se limitează la un singur tip de echipament, fiind necesare investiții atât în artilerie și sisteme de apărare antiaeriană, cât și în capabilități navale, inclusiv nave de patrulare și scafandri militari, dar și în aviație. În acest context, oficialul a insistat că România trebuie să dezvolte un sistem de apărare complet, care să acopere toate componentele esențiale ale armatei.