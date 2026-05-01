Exercițiile NATO Cold Response 26 confirmă faptul că aliații și adaptează strategia militară la noile realități din Arctica, o regiune care capătă o importanță strategică tot mai mare în competiția globală. Scenariile simulate au vizat operațiuni integrate în condiții extreme, cu accent pe mobilitate rapidă și interoperabilitate între forțele aliate.

Cold Response 26 este un exercițiu militar major condus de Norvegia în martie 2026, menit să antreneze apărarea flancului nordic al NATO în condiții arctice severe. Reunește soldați din 14 țări aliate, axându-se pe interoperabilitate, forțe aeriene, maritime și terestre pentru a valida noul Centru de Operațiuni Aeriene Combinate, scrie TVP World.

Oficialii militari norvegieni au explicat că o componentă esențială a antrenamentelor a fost reprezentată de operațiunile maritime, în special războiul submarin și securizarea rutelor de aprovizionare. Aceste elemente sunt considerate critice pentru menținerea capacității NATO de a susține operațiuni militare în nordul Europei.

În contextul evaluării intermediare a exercițiului, datele oficiale indică o mobilizare fără precedent de trupe și resurse în regiune.

Prezent în regiunea Troms pentru a monitoriza desfășurarea operațiunilor, viceamiralul Rune Andersen, comandantul exercițiului, a evaluat pozitiv stadiul intermediar al antrenamentelor, indicând că obiectivele stabilite sunt, în mare parte, atinse în parametrii planificați.

„Până acum, lucrurile merg foarte bine. Monitorizăm în special modul în care departamentele își ating obiectivele exercițiilor. Acest lucru este valabil mai ales pentru departamentele care au ca exercițiu de certificare Cold Response înainte de a intra în pregătirea NATO, cum ar fi componenta maritimă britanică și forțele amfibii olandeze”, a spus viceamiralul Rune Andersen.

Andersen a detaliat modul în care au fost structurate etapele operaționale ale exercițiului și obiectivele urmărite în domeniul maritim, subliniind rolul esențial al securizării liniilor logistice.

„ Pe partea maritimă, exercițiul a început prin deschiderea liniilor de aprovizionare către Norvegia și asigurarea controlului asupra submarinelor inamice și a altor amenințări din domeniul maritim. Acest lucru ne-a permis să primim forțe aliate, spune Andersen. Acesta este un obiectiv major al exercițiului în sine, și anume primirea forțelor aliate împreună cu totalul actorilor din domeniul apărării și toate unitățile civile care sunt implicate și contribuie la o operațiune de o asemenea amploare”, a mai explicat viceamiralul Rune Andersen.

În același cadru operațional, evaluările comandanților devin tot mai directe în ceea ce privește riscurile de securitate.

„Trebuie să fim pregătiți pentru război”, a declarat colonelul Hans Martin Steiro, din cadrul Forțelor Aeriene norvegiene.

Exercițiile NATO din Norvegia au fost organizate într-un context geopolitic tensionat, în care Arctica devine un spațiu de competiție directă între marile puteri. Consolidarea militară a Rusiei și dezvoltarea de noi capabilități tehnologice determină Alianța să își regândească postura defensivă în regiune.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a atras atenția asupra importanței strategice a regiunii și asupra necesității unei implicări mai active a Alianței.

„Arctica și Nordul Îndepărtat devin din ce în ce mai importante pentru securitatea noastră colectivă”, a declarat Mark Rutte. El a adăugat că Alianța și-a „intensificat atenția asupra regiunii”.

Excellent to witness some of the incredible efforts undertaken as part of exercise Cold Response 26 – with over 30.000 personnel from 14 Allied countries training in Norway & Finland Working together, we will continue to guarantee safety and security for our 1bn citizens pic.twitter.com/d9PxkNeDSj — Mark Rutte (@SecGenNATO) March 18, 2026

Evaluările militare indică o evoluție constantă a capabilităților Rusiei în zona arctică. General-maiorul Lars Lervik, șeful Armatei norvegiene, a explicat că Moscova continuă să investească în modernizarea forțelor sale.

„Noi sisteme submersibile” și „mai multe drone”, a precizat general-maiorul Lars Lervik.

Autoritățile norvegiene subliniază că echilibrul de securitate din regiune a fost profund modificat în urma extinderii NATO. Integrarea Suediei și Finlandei în Alianță a schimbat parametrii strategici și a crescut capacitatea de reacție colectivă în nordul Europei.

În evaluarea oficialilor de la Oslo, această transformare are implicații directe asupra planificării militare și asupra coordonării operațiunilor.

„O schimbare de paradigmă”, a subliniat Andreas Flåm, secretar de stat pentru apărare al Norvegiei.

Exercițiile au avut loc și pe fondul unor declarații politice care au readus în atenție importanța strategică a Arcticii, inclusiv poziția exprimată de Donald Trump privind necesitatea controlului asupra Groenlandei din rațiuni de securitate națională.