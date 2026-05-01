Vârsta de pensionare pentru militari și polițiști ar putea fi majorată. Măsura este justificată de premierul Ilie Bolojan prin presiunile demografice și necesitatea de a menține cât mai mulți oameni activi pe piața muncii.

În același timp, Ilie Bolojan susține că ajustarea ar fi inevitabilă și urmărește echilibrarea sistemului de pensii, în condițiile în care vârsta medie de pensionare din România rămâne sub 60 de ani. Momentul ales pentru această decizie este însă unul sensibil și generează tensiuni suplimentare în scena politică.

Tema a fost analizată critic de Florin Manole, fost ministru al Muncii în guvernul Bolojan, și de Marius Budăi, fost ministru al Muncii în cabinetele Dăncilă și Ciucă. Cei doi au discutat implicațiile măsurii și au atras atenția asupra problemelor de predictibilitate într-un sistem deja considerat fragil, în cadrul unei intervenții televizate.

Florin Manole a criticat în termeni fermi intenția Guvernului, afirmând că vârsta de pensionare pentru militari este deja într-un proces de creștere etapizată, stabilit printr-o lege din 2023, parte din angajamentele PNRR privind reforma pensiilor. Acesta a subliniat că legea nu poate fi redeschisă fără costuri foarte mari și a atras atenția că dezbaterile repetate pe acest subiect creează incertitudine pentru personalul din sistemul de apărare și ordine publică. El a arătat că oamenii din sistem nu știu dacă vor ieși la pensie, când vor ieși sau dacă regulile se vor schimba din nou, ceea ce consideră că este inacceptabil și lipsit de respect față de carierele acestora.

„Oricare ar fi motivul principal invocat de Ilie Bolojan este greșit. Vârsta de pensionare, de exemplu, pentru pensionarii militari este deja într-o creștere etapizată, conform unei legi în vigoare din 2023. E o lege care face parte din jalonul PNRR referitor la pensii și care nu poate fi redeschis. Poate să fie redeschis doar cu costuri foarte mari, dar cred că nu dorește nimeni așa ceva. Uitați-vă că de 6 luni de zile se tot discută pe subiectul acesta. S-a tot făcut balet pe tema asta și au fost unii și alții care au spus că ‘trebuie să creștem vârsta de pensionare la militari’, apoi s-au liniștit, iar s-au agitat apele pe subiectul acesta și așa mai departe. Nu e corect și nu e drept. Sunt mulți oameni din sistemul acesta de apărare care se uită și se întreabă, de pe o zi pe alta, de pe o lună pe alta, ”Ce se va întâmpla cu legea care guvernează pensia mea? Se schimbă sau nu se schimbă? Mai ies la pensie sau nu mai ies? Ies acum, peste un an, peste trei?”. Așa ceva nu este normal. Nu te poți juca cu așa ceva”, a declarat Florin Manole.

La rândul său, Marius Budăi a declarat că jalonul privind pensiile a fost închis în 2023 și a ridicat semne de întrebare privind modul în care ar putea fi aplicată o nouă creștere a vârstei de pensionare, în special în cazul militarilor aflați în teatre de operații. Acesta a subliniat că este necesară o abordare diferențiată, stabilită de specialiști din domeniul apărării și ordinii publice, și a criticat ideea unei creșteri uniforme a vârstei de pensionare, considerând-o nejustificată.

„Eu, personal, am închis acest jalon în 2023. Nu-mi explic. Poate sunt lucruri de discutat în interiorul sistemului de Apărare și Ordine Publică, pentru acele categorii de persoane care se încadrează la reducerea de vârstă. Eu sunt curios cum o să calculeze vârsta de pensionare pentru cei care se află în teatrele de operații? O să-i pună un tun în spate unui senior de 65 de ani, ca să ce? Deci, trebuie explicat foarte clar și nu este în regulă ce se întâmplă. Dacă sunt categorii din sistemul de Apărare și Ordine Publică care ar trebui să se încadreze sau nu la reducerea vârstei de pensionare, asta o spun specialiștii din domeniu. Ei trebuie să o spună. Nu înțeleg de ce se face de-a valma această ridicare a vârstei de pensionare”, a spus Marius Budăi.

Ambele poziții exprimă îngrijorări legate de lipsa de claritate și de posibilele efecte asupra personalului din structurile de apărare și ordine publică, într-un context în care reforma pensiilor devine unul dintre cele mai sensibile subiecte de pe agenda Guvernului.