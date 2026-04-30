Sorin Grindeanu a subliniat că eliminarea contribuțiilor pentru anumite categorii sociale este o măsură esențială pentru relansarea economică și pentru recâștigarea încrederii populației.

În argumentația sa, liderul PSD a criticat efectele politicilor economice recente, indicând o scădere a investițiilor și o creștere a cheltuielilor publice.

În continuare, acesta a insistat la Antena 3 asupra necesității unor măsuri concrete de sprijin social și economic.

„Contribuțiile care țin de mame sunt un lucru de bun simț să le scoatem, la fel și cele de la pensionari. Știu că aceste cerințe au venit de la Comisie. Știți cât era inflația când a preluat Bolojan guvernul? 5%, acum e 10. Noi trebuie să repornim economia. S-a oprit Programul Rabla fără nicio justificare. În momentul în care aceste lucruri își vor vedea efectul în economie, evident că toți vrem să vedem reduceri de taxe. Trebuie redată încrederea cetățenilor, că lumea e speriată și nu consumă și trebuie redată încrederea și învestitorilor. Nu dai încredere dacă nu dai speranță, iar guvernul acesta nu dă speranță și de aceea trebuie să plece”, a explicat liderul PSD.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin într-un context politic tensionat, marcat de depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Întrebat despre o eventuală demisie în cazul eșecului moțiunii, liderul PSD a respins această ipoteză.

„Lucrurile nu se vor întâmpla așa. Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Alianța parlamentară dintre Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor a dus la depunerea moțiunii, semnată de 251 de parlamentari. Pentru adoptare sunt necesare 233 de voturi, scrutinul fiind programat marți, 5 mai.

Moțiunea a fost anunțată de George Simion, liderul AUR, iar procedura parlamentară a fost declanșată oficial în aceeași zi.

Pozițiile partidelor politice în raport cu moțiunea de cenzură reflectă diviziuni majore în Parlament.

Cseke Attila, lider al Uniunea Democrată Maghiară din România, a anunțat că formațiunea sa nu va susține demersul.

În același timp, Partidul Național Liberal a transmis un apel către parlamentarii PSD, criticând colaborarea cu AUR.

„Nu vă puteți numi pro-europeni și vota în același timp alături de AUR împotriva unui guvern care apără tocmai aceste valori”, au transmis liberalii.

Reprezentanții PNL au cerut, totodată, parlamentarilor „să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni”.

Reacția președintelui României, exprimată în cadrul Summitului Inițiativei celor Trei Mări, a indicat scepticism față de posibilitatea unei alianțe guvernamentale PSD-AUR.

„Este extrem de improbabil, așa cum a declarat și președintele PSD. Sunt nişte oameni care sunt în funcţia de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni şi când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios”, a spus acesta.

