Într-o declarație de o sinceritate brutală, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a explicat logica din spatele acestei alianțe punctuale și a trasat liniile roșii ale partidului pentru perioada următoare.

Miza este clară: eliminarea premierului Ilie Bolojan din ecuația puterii, chiar dacă acest lucru presupune un vot la braț cu opoziția suveranistă.

Una dintre cele mai mari întrebări ale ultimelor zile a fost de ce PSD a ales să colaboreze cu AUR pentru acest demers. Grindeanu a explicat, la Antena 3, că decizia a fost una pur pragmatică, luată în urma unor discuții purtate chiar de el cu George Simion.

Liderul social-democrat a respins categoric ideea unor negocieri secrete sau a unor trocuri politice ascunse. Întrebat dacă AUR a cerut sprijin pentru imaginea sa externă sau locuri la guvernare, Grindeanu a fost tranșant:

„Nu s-a cerut absolut nimic la schimb. Nu s-a discutat despre un guvern PSD-AUR.”

Sorin Grindeanu a reiterat poziția strategică a PSD, subliniind că partidul nu va accepta orice compromis pentru a rămâne la Palatul Victoria. Planul social-democraților are doar două rute posibile:

Rearanjarea Coaliției: O nouă majoritate în interiorul actualei configurații politice, dar cu o condiție nenegociabilă: „fără Ilie Bolojan”. Opoziția: Dacă partenerii de coaliție insistă pe actuala formulă de conducere a guvernului, PSD este pregătit să părăsească guvernarea. „Nu avem altă variantă. Ori o soluție de acest tip, ori PSD-ul trece în opoziție”, a declarat acesta.

Deși oficial sunt necesare 233 de voturi pentru ca o moțiune să treacă, documentele actuale indică o mobilizare masivă. Potrivit lui Grindeanu, textul moțiunii este susținut în acest moment de 254 până la 256 de parlamentari.

Cu un număr atât de mare de semnatari, succesul demersului pare asigurat, cu o singură rezervă: integritatea listei până în ziua votului.

„Dacă nu există retrageri de semnături, șansele sunt foarte mari. Astăzi, când vorbim, nu există emoție din acest punct de vedere”, a asigurat Grindeanu.

În ciuda votului comun de marți, Grindeanu a ținut să se delimiteze de liderul AUR. „Domnul Simion bate toba tare că vrea la guvernare, dar este un pericol să ajungă la conducere”, a avertizat el, subliniind că alianța pentru moțiune nu reprezintă un parteneriat pe termen lung, ci un instrument tehnic pentru a pune capăt actualului cabinet.

Urmează o săptămână de foc pentru democrația românească. Cu o moțiune care are cifrele de partea sa, cabinetul Bolojan se clatină, iar PSD își pregătește terenul fie pentru o nouă guvernare în condițiile sale, fie pentru o trecere spectaculoasă în tabăra opoziției.