Discuțiile dintre Sorin Grindeanu și Yael Braun-Pivet au vizat Parteneriatul Strategic româno-francez, proiecte comune în energie și transporturi, dar și actuala situație politică din România.

Potrivit informațiilor transmise după întrevedere, Grindeanu a subliniat importanța continuării parcursului pro-european al României, menționând că, în calitate de președinte al celui mai mare partid din Parlament, își dorește menținerea acestei direcții politice.

În cadrul discuțiilor de la Paris, oficialul român a evidențiat faptul că Parteneriatul Strategic dintre România și Franța rămâne puternic și reprezintă un pilon fundamental al relațiilor dintre cele două state. El a arătat că există interes pentru dezvoltarea unor proiecte comune atât în sectorul energetic, cât și în domeniul transporturilor.

Un subiect important abordat în cadrul cooperării bilaterale a fost dezvoltarea infrastructurii la Marea Neagră, considerată relevantă pentru consolidarea conectivității și a intereselor economice regionale. De asemenea, partea română și cea franceză și-au exprimat interesul pentru protejarea intereselor agricultorilor români și europeni în contextul Acordului Mercosur.

Grindeanu a precizat că ambele state sunt conștiente de faptul că o agricultură puternică sporește relevanța Uniunii Europene, inclusiv în actualul context internațional dificil. Tema securității alimentare și a competitivității agricole europene a fost astfel integrată în dialogul bilateral.

„Suntem interesați, în egală măsură, de protejarea intereselor agricultorilor români și europeni, în contextul Acordului Mercosur. Suntem conștienți atât noi, cât și partea franceză că o agricultură puternică crește relevanța Uniunii Europene inclusiv în actuala situație internațională dificilă. În cadrul discuțiilor am apreciat și parteneriatul solid franco-român în domeniul apărării. Consider că participarea Franței ca națiune-cadru a Grupului de Luptă al NATO de la Cincu, dar și exercițiile militare majore desfășurate în România contribuie la consolidarea securității regionale”, a mai scris Grindeanu.

„I-am mulțumit președintei Adunării Naționale, Yaël Braun-Pivet, precum și parlamentarilor francezi, pentru sprijinul constant pe care Franța l-a oferit României pe parcursul întregului proces de aderare la OCDE, o prioritate strategică a țării noastre. În încheierea întrevederii am discutat inclusiv despre actuala situație politică din România. În calitate de președinte al celui mai mare partid din Parlament îmi doresc să continuăm pe calea pro-europeană. Totodată le mulțumesc colegilor deputați, membri ai delegației, pentru contribuția consistentă la discuțiile de astăzi, în cadrul cărora s-a deschis calea unor noi colaborări parlamentare”, a conchis președintele Camerei Deputaților.

