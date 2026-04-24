Acțiunile de pe principalele burse europene au început ședința de vineri, 24 aprilie 2026, în scădere, pe fondul incertitudinilor legate de negocierile dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Investitorii manifestă prudență în contextul tensiunilor geopolitice, iar această atitudine se reflectă rapid în evoluția piețelor financiare.

Indicele pan-european Stoxx 600, care urmărește performanța celor mai importante companii din Europa, a scăzut cu 0,6% imediat după deschidere. La Londra, indicele FTSE 100 a înregistrat un declin de 0,3%, iar la Paris, CAC 40 a pierdut 0,4%. Bursa din Frankfurt, prin indicele DAX, a avut o evoluție ușor pozitivă, în timp ce în Italia, FTSE MIB a coborât cu 0,6%.

Atenția piețelor rămâne concentrată asupra conflictului din Orientul Mijlociu și asupra evoluției discuțiilor dintre Washington și Teheran. Președintele american Donald Trump a evitat să ofere un termen pentru încheierea conflictului și a declarat „nu vă grăbiți” atunci când a fost întrebat despre un posibil acord. În timpul nopții, presa a relatat că forțele americane au urcat la bordul unui petrolier suspectat că transportă țiței iranian și au efectuat o percheziție în Oceanul Indian. Astfel de evoluții mențin tensiunea ridicată și determină reacții negative pe piețele financiare, unde direcția viitoare devine dificil de anticipat.

În schimb, prețurile petrolului au înregistrat o ușoară creștere vineri dimineață. Cotația internațională Brent crude, principalul reper pentru prețul petrolului la nivel global, a urcat cu 0,4%, ajungând la aproximativ 105 dolari pe baril. În același timp, West Texas Intermediate, indicatorul utilizat în special pe piața din Statele Unite ale Americii, s-a apropiat de nivelul de 96 de dolari pe baril.

Evoluția prețurilor reflectă reacția piețelor la tensiunile geopolitice din regiuni esențiale pentru producția și transportul petrolului. În astfel de contexte, crește percepția de risc privind posibile perturbări ale livrărilor, iar acest factor influențează în mod direct scumpirea petrolului pe piețele internaționale.

Pe lângă evoluțiile geopolitice, investitorii urmăresc și rezultatele financiare publicate de unele dintre cele mai importante companii europene, precum Eni, Orange, Volvo și Renault. Performanțele acestor grupuri influențează direcția piețelor și oferă indicii despre starea generală a economiei europene.

Tot vineri sunt așteptate și mai multe date economice relevante. În Marea Britanie sunt publicate cifrele privind vânzările din retail, în Franța nivelul încrederii consumatorilor, iar în Germania indicatorul climatului de afaceri Ifo, un sondaj care reflectă gradul de optimism al companiilor în legătură cu evoluția economiei. În perioade marcate de incertitudine, astfel de informații capătă o importanță sporită, deoarece confirmă sau contrazic așteptările investitorilor privind direcția economiei.