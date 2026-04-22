Piața petrolului a reacționat imediat la noile tensiuni din regiune. Brent crude oil, reperul global pentru prețul țițeiului, a urcat inițial cu peste 2%, depășind pragul psihologic de 100 de dolari pe baril.

Ulterior, contractele pentru luna iunie au ajuns la aproximativ 101,81 dolari pe baril, înregistrând o creștere de 3,38%. În același timp, West Texas Intermediate a avansat cu peste 2%, până la circa 91,81 dolari pe baril.

Depășirea pragului de 100 de dolari este considerată un semnal de alertă pentru piețe, întrucât reflectă temerile legate de întreruperi ale aprovizionării globale.

Escaladarea a fost alimentată de anunțul Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, care a transmis că a capturat două nave container ce traversau strâmtoarea „fără autorizaţie”.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai sensibile zone pentru transportul global de energie, prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel mondial. Orice perturbare în această zonă are efecte imediate asupra prețurilor și asupra percepției de risc.

În paralel, Donald Trump a decis extinderea armistițiului, într-o încercare de a evita o escaladare militară directă.

Potrivit acestuia, încetarea focului va rămâne în vigoare până când autoritățile de la Teheran vor ajunge la o poziție comună privind încheierea conflictului cu Statele Unite și Israel.

Cu toate acestea, Washingtonul nu a relaxat măsurile economice și continuă blocada porturilor iraniene, ceea ce menține presiunea asupra economiei iraniene și contribuie la incertitudinea regională.

Prelungirea armistițiului, în loc să calmeze piețele, a amplificat percepția de incertitudine. Pe de o parte, reduce riscul unor atacuri imediate, dar pe de altă parte indică absența unui acord diplomatic clar.

Analistul Russ Mould subliniază că mesajele contradictorii venite din partea Washingtonului, combinate cu menținerea blocadei navale, îi determină pe investitori să rămână prudenți.

În același timp, informațiile potrivit cărora Iranul ar putea boicota negocierile din Pakistan și incidentele raportate în apropierea Omanului contribuie la creșterea tensiunilor.

După ce a depășit pragul de 100 de dolari, prețul petrolului a revenit ușor sub acest nivel, însă volatilitatea rămâne ridicată.

Investitorii reacționează rapid la orice evoluție geopolitică, iar riscurile percepute în regiune continuă să influențeze decisiv cotațiile.

Creșterea prețului petrolului are implicații directe asupra economiei globale:

creșterea costurilor de transport și producție

presiuni inflaționiste suplimentare

impact asupra prețurilor la combustibili

Pentru economiile europene, inclusiv România, o perioadă prelungită cu petrol peste 100 de dolari pe baril ar putea afecta consumul și creșterea economică.

Chiar dacă prețurile au coborât ușor sub pragul critic, evoluțiile recente arată că piața petrolului rămâne extrem de sensibilă la riscurile geopolitice.

În lipsa unui acord diplomatic clar și în condițiile menținerii tensiunilor în Strâmtoarea Ormuz, volatilitatea ar putea continua și în perioada următoare.