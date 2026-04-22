Potrivit informațiilor publicate de Comisia Europeană, de la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, Uniunea Europeană a cheltuit suplimentar 24 de miliarde de euro pentru importuri de energie, pe fondul creșterii prețurilor, fără o creștere a volumului de energie disponibil.

„AccelerateEU” este prezentat ca un instrument prin care se urmărește sprijinirea imediată a gospodăriilor și industriilor, în special a celor vulnerabile, în paralel cu reducerea dependenței de piețele volatile ale combustibililor fosili, potrivit unui comunicat.

Comisia susține că tranziția către energie curată, sigură și accesibilă reprezintă un obiectiv economic și de securitate, în condițiile contextului geopolitic actual. Planul include atât măsuri pe termen scurt, cât și măsuri structurale pe termen lung, orientate spre electrificare și producție internă de energie.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că deciziile actuale influențează capacitatea Uniunii de a gestiona provocările viitoare și că accelerarea tranziției către energie curată este legată de independența și securitatea energetică a Europei.

„Alegerile pe care le facem astăzi ne vor modela capacitatea de a face față provocărilor de astăzi și crizelor de mâine. Strategia noastră AccelerateEU va oferi cetățenilor și întreprinderilor europene atât măsuri de ajutor imediate, cât și mai structurale. Trebuie să accelerăm trecerea la energii curate, cultivate acasă. Acest lucru ne va oferi independență și securitate energetică și înseamnă că suntem mai în măsură să facem față furtunilor geopolitice”, susține ea.

Comisia propune o coordonare mai strânsă între statele membre privind politicile energetice. Aceasta include reumplerea depozitelor de gaze, utilizarea flexibilităților privind stocurile și, în anumite situații, eliberarea excepțională a rezervelor petroliere.

Sunt prevăzute reuniuni regulate ale grupurilor de coordonare pentru petrol și gaze, cu scopul de a menține un nivel comun de informare între statele membre. De asemenea, măsurile de urgență pentru combustibili utilizați în aviație și transporturi vor fi coordonate la nivel european.

Comisia propune înființarea unui Observator al combustibililor, care va urmări producția, importurile, exporturile și nivelurile de stocuri pentru combustibilii utilizați în transporturi.

Rolul acestuia va fi de a identifica eventuale dezechilibre sau deficite și de a sprijini luarea de măsuri în situații de urgență, inclusiv pentru menținerea distribuției echilibrate a combustibililor. Vor fi oferite și clarificări privind regulile existente în sectorul aviației.

Pentru a limita efectele creșterii prețurilor, Comisia propune măsuri temporare și țintite, precum scheme de sprijin pentru venit, vouchere energetice, sisteme de leasing social și reducerea accizelor la energia electrică pentru gospodăriile vulnerabile.

În plus, va fi introdus un cadru temporar privind ajutoarele de stat, care va permite statelor membre să sprijine sectoarele economice afectate de evoluțiile pieței energiei.

Comisia anunță că va prezenta un plan de acțiune privind electrificarea, care va include obiective în acest domeniu și măsuri de eliminare a barierelor din sectoarele industrial, transporturi și construcții.

Este prevăzută și implementarea Planului de investiții în transportul durabil, care vizează inclusiv dezvoltarea combustibililor de aviație sustenabili.

O componentă a pachetului vizează dezvoltarea și modernizarea rețelelor electrice. Comisia subliniază necesitatea aplicării legislației existente și finalizarea negocierilor privind pachetul pentru rețelele europene.

Sunt vizate și investițiile în infrastructura de energie regenerabilă, inclusiv modernizarea parcurilor eoliene offshore și a centralelor hidroelectrice existente.

De asemenea, este anunțată o propunere legislativă privind taxele de rețea și impozitarea energiei, cu obiectivul de a diferenția fiscal energia electrică față de combustibilii fosili.

Pentru tranziția energetică sunt menționate resurse existente la nivelul Uniunii Europene, inclusiv 219 miliarde de euro din Mecanismul de redresare și reziliență și fonduri de coeziune.

Comisia precizează că nevoile de investiții pentru tranziția energetică sunt estimate la aproximativ 660 de miliarde de euro anual până în 2030. În acest context, sunt vizate atât fondurile publice, cât și mobilizarea capitalului privat.

În martie 2026 a fost adoptată o strategie de investiții în energie curată, iar Comisia intenționează să organizeze un summit dedicat investițiilor în acest sector, cu participarea investitorilor instituționali, a industriei și a finanțatorilor publici.

Inițiativa „AccelerateEU” răspunde unei solicitări formulate de șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană în cadrul Consiliului European din 19 martie, care au cerut măsuri temporare pentru gestionarea creșterii prețurilor combustibililor fosili importați, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Pachetul urmează să fie discutat de liderii Uniunii Europene în cadrul Consiliului European informal programat în Cipru, în perioada 23-24 aprilie. Comisia precizează că măsurile pot fi adaptate în funcție de evoluția situației.

În același timp, UE pregătește reducerea taxelor aplicate energiei electrice și introducerea unor stimulente pentru consumatorii care aleg să renunțe la mașinile și centralele termice alimentate cu combustibili fosili, potrivit unui alt anunț făcut de Comisia Europeană. Inițiativa vine în contextul noii crize energetice generate de conflictul din Iran și face parte din planurile de accelerare a tranziției către o economie cu emisii reduse, conform The Guardian.

Planul prevede modificarea reglementărilor astfel încât electricitatea să fie taxată mai puțin decât petrolul și gazele naturale. Obiectivul este reducerea facturilor pentru consumatori și încurajarea înlocuirii echipamentelor poluante care mențin dependența de combustibili importați.

Comisia Europeană a precizat că va introduce reguli temporare privind ajutoarele de stat, pentru a permite guvernelor naționale să sprijine direct gospodăriile și companiile afectate de prețurile ridicate la energie. Executivul european a subliniat însă că orice formă de sprijin trebuie să fie direcționată, acordată la momentul oportun și limitată în timp.

Pachetul de măsuri nu include mecanisme similare celor aplicate după invazia Rusiei în Ucraina. Astfel, nu este prevăzută o taxă pe profiturile excepționale ale companiilor din petrol și gaze, deși o astfel de măsură a fost solicitată recent de cinci miniștri de finanțe din Uniunea Europeană. De asemenea, Comisia a exclus plafonarea prețului la gaze, după avertismentele unor experți care consideră că o asemenea intervenție ar putea avea efecte negative.

Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a declarat că investițiile în „energie curată” și electrificare pot elibera mai multe resurse pentru economia europeană. Oficialul a susținut că, pe termen lung, Europa trebuie să își producă propria energie curată, în loc să depindă de importuri de combustibili care sunt consumați și apoi cumpărați din nou.

După criza energetică din 2022, Europa a accelerat instalarea turbinelor eoliene și a panourilor solare. Totuși, progresele privind înlocuirea echipamentelor care funcționează pe petrol și gaze au fost limitate.

Dependența continuă de combustibili importați a menținut Uniunea Europeană expusă la noile creșteri de prețuri apărute odată cu războiul din Iran. Unii analiști estimează că presiunile asupra pieței ar putea continua chiar și în cazul unei încheieri rapide a conflictului.

„Investind în energie curată și electrificare, eliberăm mai mulți bani pentru economia noastră. În viitor, în loc să cumpărăm ceva, să-l ardem pentru energie și apoi să-l cumpărăm din nou, trebuie să ne producem propria energie curată, aici, acasă”, a declarat Dan Jørgensen, comisarul pentru energie și locuințe.

Comisia Europeană a anunțat că înainte de vară va stabili un obiectiv privind electrificarea și va propune măsuri pentru reducerea diferenței de preț dintre electricitate și combustibilii fosili. Specialiștii consideră că acest raport de preț influențează decisiv ritmul în care populația și industria adoptă tehnologii mai curate, inclusiv prin eliminarea treptată a subvențiilor pentru combustibili fosili.

Propunerile privind modificarea sistemelor fiscale din statele membre necesită unanimitate la nivelul Uniunii Europene, ceea ce face adoptarea lor dificilă. Unele organizații de mediu au considerat planurile insuficiente.

Antony Froggatt, reprezentant al organizației Transport and Environment, a declarat că direcția generală este pozitivă, însă lipsesc instrumente europene mai puternice atât în zona veniturilor, cât și în cea a finanțării. El a susținut că taxarea profiturilor excepționale ale companiilor petroliere ar putea reduce presiunea financiară asupra gospodăriilor.

„Direcția este cea bună, dar planurile nu reușesc să creeze instrumentele europene adecvate, nici pe partea de venituri, nici pe cea de finanțare. În timp ce companiile petroliere câștigă zeci de miliarde din profiturile de război, taxele pe profiturile excepționale care să ușureze presiunea financiară asupra gospodăriilor europene sunt esențiale”, a declarat Antony Froggatt, de la organizația Transport and Environment.

Potrivit planurilor prezentate miercuri, Comisia va adopta în luna mai o propunere legislativă care să încurajeze utilizarea eficientă a infrastructurii rețelei electrice și un consum mai flexibil. În plus, statele membre și autoritățile de reglementare ar urma să primească mai multă libertate pentru reducerea tarifelor și taxelor aplicate grupurilor vulnerabile și industriilor mari consumatoare de energie.

Louise Sunderland, reprezentantă a think tank-ului Regulatory Assistance Project, a apreciat că reducerea componentelor de rețea și a taxelor din factura de electricitate este un pas util, având în vedere că acestea reprezintă în medie peste 50% din factura gospodăriilor la nivelul Uniunii Europene. Ea a atras atenția că eficiența reformelor va depinde de implementare și de deciziile guvernelor naționale.

„Propunerea de reducere a componentelor de rețea și de taxare din factura de electricitate, care reprezintă în medie peste 50% din factura gospodăriilor la nivelul UE, este un pas rapid în direcția bună. Dar aceste reforme vor fi la fel de eficiente pe cât va fi implementarea lor – iar multe guverne nu și-au exercitat încă posibilitatea existentă de a reduce impozitarea electricității”, a precizat Louise Sunderland, de la Regulatory Assistance Project, un think tank în domeniul energiei.

Comisia Europeană intenționează și să coordoneze umplerea depozitelor de gaze înainte de iarnă, precum și achiziția de combustibil pentru aviație, unde pot apărea deficite. Totodată, va fi creat un nou observator pentru monitorizarea carburanților utilizați în transport, cu scopul de a permite intervenții înainte de apariția penuriilor.

Executivul european va promova și scheme de leasing social pentru „tehnologii curate”, precum mașini electrice, pompe de căldură și baterii de mici dimensiuni. În paralel, statele membre vor primi sprijin pentru introducerea unor stimulente financiare compatibile cu regulile fiscale europene.

Dan Jørgensen a mai declarat că actuala criză justifică libertatea statelor de a susține industriile și gospodăriile aflate în dificultate, însă a precizat că orice măsură care ar putea subvenționa direct sau indirect combustibilii fosili trebuie să rămână temporară și strict țintită.

„Având în vedere că obiectivul nostru pe termen lung este tranziția de la combustibilii fosili, tot ceea ce facem și ar putea – direct sau indirect – să subvenționeze fosilele trebuie să fie temporar și foarte bine direcționat”, susține Jørgensen.

Oficialul european s-a pronunțat și în favoarea unor măsuri de economisire a combustibilului propuse luna trecută de Agenția Internațională a Energiei, precum reducerea deplasărilor cu mașina și limitarea zborurilor. Aceste recomandări nu au fost incluse în pachetul principal, dar apar într-o anexă de bune practici care pot fi aplicate de guvernele naționale.

Jørgensen a precizat că, în ceea ce privește cererea de energie, statele membre sunt încurajate să ia măsuri pentru reducerea consumului, însă alegerea instrumentelor concrete trebuie să rămână la latitudinea fiecărui guvern.