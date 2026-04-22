România, fără atitudine la Bruxelles. Viorica Dăncilă a acuzat atitudinea reprezentanților țării noaste atunci când se întâlnesc cu oficialii de la Bruxelles. Fostul premier a discutat, miercuri, cu Robert Turcescu, în podcastul difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

„Politica e arta negocierii. La Bruxelles, negocierea este arma folosită. Noi nu am negociat, nu ne-am dus vreodată cu un punct de vedere mai bun, mai rău, dar să ai un punct de plecare în aceste negocieri. Liderii noștri din 2020 încoace, s-au dus să vadă ce fac alții pentru a merge și noi pe efectul de turmă în aceeași direcție”, a spus fostul lider al Executivului.

Aceasta a explicat că au existat de-a lungul timpului numeroase subiecte pe care ar fi trebuit să se discute între oficialii de la București și cei de la Bruxelles.

„În condițiile în care noi am avut motive de negociere. Și o să dau câteva exemple, pentru ca oamenii să înțeleagă. Au trecut pe teritoriul României toate mașinile de mare tonaj care au transportat cereale, ce au transportat.

Păi eu, înainte de a fi dat drumul să treacă pe teritoriul României, aș fi spus, dom’le, mie mi se strică toată infrastructura. Îmi dați bani întâi pentru infrastructură și pe urmă se trece. Pentru că România nu poate să piardă. România e parte a acestui proiect, dar nu poate ca România să suporte toate pagubele”.

O altă problemă reclamată de Dăncilă vizează atitudinea slugarnică a României, care doar execută în raport cu UE.

„Pe de altă parte, în momentul în care tu dai energie Ucrainei, dai energie Republicii Moldova, cum să fii tu de acord să închizi tot ce înseamnă exploatare pe cărbune? Noi n-am negociat, noi am executat. Mai mult, domnul Virgil Popescu a închis cu șase luni mai devreme grupurile de la CEO Oltenia, ca să-și arate slugărnicia față de Bruxelles. Așa se conduce o țară.

Și vă mai spun un lucru. Nu Bruxelles-ul este vinovat. Și am să repet acest lucru. Cei care ne conduc sunt vinovați. Pentru că au uitat să spună, NU, atunci când interesul național a cerut-o și au uitat ce înseamnă negocierea”, a afirmat fostul prim-ministru.

Viorica Dăncilă a mai precizat că și PSD-ul a trebuit să-i informeze pe liderii UE atunci când au decis să nu-l mai susțină pe premierul Ilie Bolojan.

„Dacă ei negociau și spuneau nu, domnule, nu suntem de acord cu asta, decât dacă primim asta, să știți că eram mai respectați la nivel de Bruxelles și într-adevăr poate aveam mai multe beneficii la nivel european. Uitați-vă acum, întotdeauna trebuie să luăm aprobarea de la Bruxelles și aici și pe PSD am fost foarte supărată, pentru că s-a dus la Bruxelles să spună că vor să depună moțiune să-l dea jos pe premier”, a mai acuzat Viorica Dăncilă.